Bakan kasapoğlu, shane larkin'e tc kimlik kartını verdi - Son Dakika
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Bakan kasapoğlu, shane larkin'e tc kimlik kartını verdi

6 saat önce

Bakan Kasapoğlu, Shane Larkin'e TC kimlik kartını verdiGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk vatandaşlığına geçen basketbolcu Shane Larkin'i kabul etti.

Bakan Kasapoğlu, Shane Larkin'e TC kimlik kartını verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk vatandaşlığına geçen basketbolcu Shane Larkin'i kabul etti. Bakan Kasapoğlu, Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik kartını verdi.

Bakanlık Merkez Binası'nda gerçekleşen kabulde Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz ve takım kaptanı Doğuş Balbay yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Larkin'in herkesin kabul ettiği bir isim olduğunu belirterek, 'EuroLeague'de üst üste 3 kez en değerli oyuncu seçilmek her babayiğidin harcı değil. İzlenmesi salonda ya da ekranda ayrı keyif veren ender oyunculardan biri. Oyun zekası, çalışkanlığı bunun yanında azmi ve disiplinli karakteriyle rol model bir oyuncu. Spor, birleştiren, dönüştüren iyileştiren bir olgu. Larkin hem örnek kişiliği hem sporcu performansıyla Anadolu Efes taraftarı başta olmak üzere herkesin teveccühünü kazandı' dedi.

Shane Larkin'in Anadolu Efes'in dinamo oyuncusu olduğunu belirterek, 'Anadolu Efes, Avrupa'da bizleri temsil eden takımlarımızdan. Larkin de o takımın dinamosu Bakanlık olarak basketbolu sevdirmeye özendirmeye ve teşvik etmeye yönelik önemli çalışmalarımız var. Yeni basketbolcular, yeni dev adamalar yetiştirmeye yönelik. Ben bu anlamda Larkin'in basketbolu sevdiren bir kişi olmasını ayrıca önemli. Sadece istatistiklerle değil gönüllerde de zirvede olmak herkese nasip olmaz. Uzun zamandır Larkin'in milli takıma kazandırılmasına dair beklentiler söz konusuydu. Bununla ilgili süreç başlatıldı ve geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla vatandaşlığı tamamlanmış oldu. Bundan sonra milli formayı giymesine engel yok. Onun takımımıza kazandıracağı sinerji, heyecan, dev adamlarımızı olimpiyat sürecinde başarıya götüreceğine inanıyorum. Ay-yıldızlı formayı en güzel şekilde layığıyla taşıyacağına inancımız tam. Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını kendisine taktim edeceğim. Hayırlar getirsin. Kendisine başarılar diliyorum' diye konuştu.

Shane Larkin ise Türkiye'nin ikinci evi olduğunu ifade ederek, 'Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'deki bu ikinci senem. Burası gerçekten ikinci evim gibi çok benimsediğim bir yer oldu. Böyle bir fırsat yakaladığım için çok mutlu ve gururluyum. Umarım birlikte çok güzel başarılara imza atarız' şeklinde konuştu.

Öte yandan Bakan Kasapoğlu, Shane Larkin'e Türk kahvesi seti hediye etti. Shane Larkin ise, Kasapoğlu'na Anadolu Efes takım formasını takdim etti.

Bakan kasapoğlu, shane larkin'e tc kimlik kartını verdi

Shane Larkin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:54 Kaynak: DHA
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