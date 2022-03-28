BAKAN KASAPOĞLU SİLİVRİ'DE NAİM SÜLEYMANOĞLU SPOR KOMPLEKSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika

GENÇLİK ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Silivri'de yapımı tamamlanan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Silivri Belediyesi tarafından yapılan ve içerisinde kapalı yüzme havuzu, basket sahaları, tenis sahaları, kapalı spor salonu, futbol sahalarının bulunduğu kompleks saat 14.30'da düzenlenen törenle açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu buradaki konuşmasında, Silivri'ye gerek gençlik ve spor alanında güçlü kılacak muhteşem bir eserle buluşturmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu mutluluk hepimizin mutluluğu, bu mutluluk Silivrili gençlerimizin, kadınların ve çocuklarının mutluluğudur. Bilimsel olarak çalışmalara baktığımızda düzenli olarak spor yapan gençlerin eğitim alanında ve hayatında daha da başarılı olduğunu görüyoruz. Hiçbir şekilde ayrım yapmadan hiçbir ülkede olmayan, tesisleşme devrimini gerçekleştirdik. Stadyum, yüzme havuzlarıyla, kortlarıyla, kayak merkezleriyle mahalle bazlı ülkemizi bir baştan diğer başa donattık dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Kasapoğlu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti. Ardından Kasapoğlu, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.