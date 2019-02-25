Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Sincan Gençlik Merkezini Ziyaret Etti

Bakan Kasapoğlu, Sincan Gençlik Merkezini Ziyaret Etti

1 saat önce

- Sincan Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun merkezi ziyaret etmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sincan Gençlik Merkezini ziyaret etti.

- Sincan Gençlik Merkezi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun merkezi ziyaret etmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sincan Gençlik Merkezini ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:37 Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Sincan, Güncel
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