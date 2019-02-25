Bakan Kasapoğlu, Sincan Gençlik Merkezini Ziyaret Etti
1 saat önce
- Sincan Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun merkezi ziyaret etmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sincan Gençlik Merkezini ziyaret etti.
- Sincan
Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun merkezi ziyaret etmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sincan Gençlik Merkezini ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:37 Kaynak: AA
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