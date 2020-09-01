Bakan Kasapoğlu, Sındırgı'daki ziyaretlerini sürdürdü - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Parkını inceledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hisaralan Jeopark alanında incelemelerde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sındırgı ziyareti hakkında açıklama yaptı BALIKESİR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sındırgı'daki ziyaretlerini sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 14:30 - Kaynak: AA
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