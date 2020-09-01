Bakan Kasapoğlu, Sındırgı'daki ziyaretlerini sürdürdü - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sındırgı ziyareti hakkında açıklama yaptı BALIKESİR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sındırgı'daki ziyaretlerini sürdürdü.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Parkını inceledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek" iddiasına yanıt verdi: Böyle bir şey yok