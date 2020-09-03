Bakan Kasapoğlu, Sivas Olimpik Yüzme Havuzu'nu hizmete açtı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkenin dört bir yanında yükselen spor tesisleri, stadyumlar ve salonlarla spordaki iddialarını ispatladıklarını söyledi.

Sivas'ta Olimpik Yüzme Havuzu açılış töreninde konuşan Kasapoğlu, muhabbetin, dostluğun, vefanın, yiğitliğin şehri Sivas'ta olduklarını belirtti.

Kasapoğlu, medeniyetler beşiği Sivas'ta anlamlı bir tesisin açılışını gerçekleştirmenin önemli bir heyecan olduğunu dile getirerek, "İçerisinde bulunduğumuz spor vadisi Türkiye'nin örnek bir vadisi. Sivas'ımızın bu anlamda şanslı olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Sivas Kongresi'nin yarın 101. yılı olduğunu ve açılışın bu tarihe gelmesinin de anlamlı olduğunu aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Tarih de bizim, zafer de bizim, diyoruz. O yüzden birileri başka işlerle uğraşa dursunlar, araya nifak tohumlarını ekmek için gayret ede dursunlar. Bizler onlara inat hem zaferlerimizi hem tarihimizi sahipleneceğiz. Geçmişten aldığımız güçle, geleceğe gençlerimizle daha güçlü yürümenin gayretini göstereceğiz. Yarınların gençlerini, her alanda iddiası olan, donanımlı, zeki, akıllı, irdeleyen, hiçbir şeye körü körüne teslim olmayan gençler olarak hazırlayacağız. İnşallah yarınlar gençlerimizle birlikte daha güçlü, daha aydınlık olacak."

Bakan Kasapoğlu, Sivas'ın eğitimi, sanayisi, ekonomisi ve sporuyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öncü şehirlerden olacağını ifade etti.

Sivas'tan yetişen gençlerin ülkeyi, milleti ve şanlı bayrağı gururla temsil edeceklerine inandığını vurgulayan Kasapoğlu, "Ülkemizin dört bir yanında son 18 yılda gerçekleşen yatırımlar var. Zirveye oynama iddiasının sadece lafla olmadığını, icraatla olduğunu herkese ispat eden anlayışı sergiliyoruz. Ülkemizin dört bir yanında yükselen spor tesisleri, stadyumlar, salonlar ve tesislerle ülkemizin sporda olan iddiasını, hakikaten zirveye oynayan rolünü ispatlıyoruz. Bu manada da hep birlikte yaşıyoruz ve gözlemliyoruz." diye konuştu.

Sporcuların 2019 yılında birçok branşta madalya kazandığına dikkati çeken Kasapoğlu, bundan sonraki süreçte de uluslararası başarıların devam edeceğine inandıklarını söyledi.

"İnşallah zaferle ayrılacağız"

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta bu akşam Macaristan ile oynayacağı maça ilişkin de değelendirmede bulunan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün bereketli bir gün. İnşallah, A Milli Takım'ımızın bugün buradan zaferle ayrılacağına inanıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'muza teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel stadımızda milli takımımızı, Sivasspor'u uluslararası mücadelelerde rekabet dolu, centilmenlik dolu müsabakalarda izlemek, o keyfi hep birlikte omuz omuza, kardeşçe tatmak ümidiyle başarı diliyorum. İnanıyorum ki bu tesisler, ülkenin yarınlara olan o güçlü yürüyüşüne kilometre taşı olacaktır."

Bakan Kasapoğlu, alanda bulunan çeşitli branşlardan sporcularla da bir süre sohbet etti.

Konuşmaların ardından Kasapoğlu ve beraberindekiler, açılışı yapılan yüzme havuzunu inceledi.

Açılışa, Sivas Valisi Salih Ayhan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve diğer davetliler katıldı.