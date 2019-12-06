Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu: "Sizleri hem sporcu olarak görüyoruz hem de sanatçı olarak görüyoruz"
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: 'Sizleri hem sporcu olarak görüyoruz hem de sanatçı olarak görüyoruz' - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu: "Sizleri hem sporcu olarak görüyoruz hem de sanatçı olarak görüyoruz"

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi ve Mehmet Muharrem Kasapoğluı ile tokalaşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli judocuları kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi ve Mehmet Muharrem Kasapoğluı ile tokalaşması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli judocuları kabul etti. (1)

Bakan Kasapoğlu: Sizleri hem sporcu olarak görüyoruz hem de sanatçı olarak görüyoruz

Mehmet Kasapoğlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:20 Kaynak: AA
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