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Bakan Kasapoğlu: "Sizleri hem sporcu olarak görüyoruz hem de sanatçı olarak görüyoruz"
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi ve Mehmet Muharrem Kasapoğluı ile tokalaşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli judocuları kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:20 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi ve Mehmet Muharrem Kasapoğluı ile tokalaşması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli judocuları kabul etti. (1)
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