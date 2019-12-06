Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi ve Mehmet Muharrem Kasapoğluı ile tokalaşması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli judocuları kabul etti. (1)