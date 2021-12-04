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Son dakika haberi | SPOR Bakan Kasapoğlu, Soçi-Giresun Yüzme Maratonu Belgeseli'nin galasına katıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | SPOR Bakan Kasapoğlu, Soçi-Giresun Yüzme Maratonu Belgeseli'nin galasına katıldı

04.12.2021 16:26

Son dakika haberi... SPOR Bakan Kasapoğlu, Soçi-Giresun Yüzme Maratonu Belgeseli'nin galasına katıldıNesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya sağlık çalışanları ve dostluk için Soçi'den Giresun'a düzenlenen Açıksu Yüzme Maratonu Belgeseli'nin gala programına katıldı.

SPOR Bakan Kasapoğlu, Soçi- Giresun Yüzme Maratonu Belgeseli'nin galasına katıldı

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya sağlık çalışanları ve dostluk için Soçi'den Giresun'a düzenlenen Açıksu Yüzme Maratonu Belgeseli'nin gala programına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina'da gerçekleşen programa eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Giresun Valisi Enver Ünlü, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Organizasyon Komitesi Başkanı Mustafa Özer ve sporcular katıldı.

Koronavirüs salgınına vurgu yaparak konuşmasına başlayan Bakan Kasapoğlu, 'Sağlık çalışanlarının özverisine dikkat çekmeyi amaçlayan ve aynı zamanda sporun tam da amacına uygun bir şekilde Türkiye ve Rusya dostluğunu pekiştirme noktasında misyon üstelenen bir maratonun ve bu maratonun belgeselinin galası için bir aradayız. Spor dostluğu kardeşliği, barışı ve sağlığı, sosyal, fiziksel ve ruhsal anlamda amaçlayan bir olgu. Biz de bakanlık olarak sporun her bir branşını birbirinden değerli görüyoruz. Spora erişimi her alanda kolaylaştırma, güçlendirme ve performans noktasında geliştirmek için pek çok çalışmamız var' dedi.

'ÜÇ MİLYONA YAKIN İNSANIMIZA YÜZME ÖĞRETTİK'

Bakan Kasapoğlu, son 2 yılda pandemiye rağmen yüzme branşında önemli bir aşama kaydettiklerini belirterek, 'Bugün yüzme sporu ve bu vesile ile gerçekleştirilen 220 Km'lik bir açık maratonun tanıtımı ve kayda alınması belgeseli vesilesi ile bir aradayız. Aleksandr Popov'un ifadesiyle suyla dost olun, su sizi ona dost olursanız sizi bağrına basacaktır. İşte bugün ona dost olan, suyla bütünleşen değerli sporcularımızın katılımı ile önemli bir birlikteliği yaşıyoruz. Özellikle ülkemizin her alanda olduğu gibi yüzmede de olan iddiasını perçinleme adına önemli bir heyecanı da yaşıyoruz. En temel branşlarımızdan biri olan yüzme, pandemiye rağmen son 2 yılda önemli bir aşama kaydetti. Üç milyona yakın insanımıza yüzme öğrettik. Olimpik, yarı olimpik ve portatif havuzlarımızla Türkiye'nin her bir tarafında yüzmeye erişimi sağlamak adına çalışmalarımız tüm hızlıyla devama edecek. Kadın-erkek, genç-yaşlı isteyen herkese yüzme öğretme iddiamızı yinelemek istiyorum. Bu anlamlı organizasyon bu maraton bizlere hem sporun hem de yüzmenin neleri başaracağını gösteriyor. İstanbul Yıldızlar Kulübü ve yöneticilerine, Yüzme Federasyonu'na tüm bu dostlar bir arada bu gücümüzü bir arada daha da yukarıya çıkaracağız. Gençlerimizin taleplerini karşılamak için Türkiye'nin neresinde olursak olalım her türlü talebe açığız. Bu organizasyon ve neticesinde gerçekleşen belgesel filmini heyecana bekliyoruz. Giresun Valiliği'ne, milletvekillerimize, emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu belgesel yeni çalışmaların da başlangıcı olacaktır diye düşünüyorum. Gençleri bu ve bundan sonraki süreçte yanımızda olmaya davet ediyorum' diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, 12 yüzücünün katılımıyla 6 gün süren maratonun düzenlenmesinde katkıları bulunan herkese teşekkür etti.

Son dakika haberi | SPOR Bakan Kasapoğlu, Soçi-Giresun Yüzme Maratonu Belgeseli'nin galasına katıldı
Son dakika haberi | SPOR Bakan Kasapoğlu, Soçi-Giresun Yüzme Maratonu Belgeseli'nin galasına katıldı
Son dakika haberi | SPOR Bakan Kasapoğlu, Soçi-Giresun Yüzme Maratonu Belgeseli'nin galasına katıldı
Son dakika haberi | SPOR Bakan Kasapoğlu, Soçi-Giresun Yüzme Maratonu Belgeseli'nin galasına katıldı
Son dakika haberi | SPOR Bakan Kasapoğlu, Soçi-Giresun Yüzme Maratonu Belgeseli'nin galasına katıldı
Son dakika haberi | SPOR Bakan Kasapoğlu, Soçi-Giresun Yüzme Maratonu Belgeseli'nin galasına katıldı
Son dakika haberi | SPOR Bakan Kasapoğlu, Soçi-Giresun Yüzme Maratonu Belgeseli'nin galasına katıldı
Son dakika haberi | SPOR Bakan Kasapoğlu, Soçi-Giresun Yüzme Maratonu Belgeseli'nin galasına katıldı
Son dakika haberi | SPOR Bakan Kasapoğlu, Soçi-Giresun Yüzme Maratonu Belgeseli'nin galasına katıldı

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Giresun, Yüzme, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | SPOR Bakan Kasapoğlu, Soçi-Giresun Yüzme Maratonu Belgeseli'nin galasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | SPOR Bakan Kasapoğlu, Soçi-Giresun Yüzme Maratonu Belgeseli'nin galasına katıldı - Son Dakika
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