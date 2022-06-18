Bakan Kasapoğlu: "Son altı ayda sporcularımız, 2079 madalya kazandı. Bu bir rekor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'daki Atletizm Pistinin açılış programına katıldı.

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"Konya, bereketli ovalarıyla, topraklarıyla nasıl dillere destan olduysa bundan böyle de sporda marka bir şehir olarak anılacak"

"Son altı ayda, Ocak ayından bugüne kadar göğsünde ay yıldızlı formayı taşıyan sporcularımız uluslararası alanda 34 farklı branşta 569 altın, 644 gümüş ve 866 bronz olmak üzere 2079 madalya kazandı. Bu bir rekor, bu bir gurur tablosu"