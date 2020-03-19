Bakan Kasapoğlu soruları cevapladı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu soruları cevapladı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:03 Kaynak: AA
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