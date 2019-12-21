Bakan Kasapoğlu "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliğine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' etkinliğine katıldı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliğine katıldı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliğine katıldı.

Bakan Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliğine katıldı.

Bakan Kasapoğlu'nu, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezlerinin Keçiören Kalaba Meydanı'nda düzenlediği etkinliğe gelişinde, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yetkililer ve vatandaşlar karşıladı.

Meydana kurulan stantları gezen, Turgut Altınok ile masa tenisi oynayan Kasapoğlu, etkinliklere katılarak sporcu ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu, meydana kurulan platformdan yaptığı konuşmada, teknoloji, internet ya da sosyal medyanın hayatı kolaylaştırdığını ve değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Ama bunların esiri olmayacağız. Biz onları kullanacağız, onlar bizi kullanmayacak." uyarısında bulundu.

"Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesine yoğun ilgi gösterildiğini dile getiren Kasapoğlu, "Spor çok önemli bir araç hepimiz için. Fiziksel ruhsal ve sosyal sağlık açısından çok önemli." dedi.

Turgut Altınok ile bir araya geleceklerini, neler yapılabileceğini, yarının şampiyonlarının Keçiören'den nasıl daha çok çıkabileceğini görüşeceklerini belirten Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Tüm bağımlılıklara karşı mücadelemiz hep birlikte devam edecek. Yerel yönetimlerimiz ve aileler çok önemli, ailelere teşekkür ediyorum, ellerinden tutup çocuklarıyla gelmişler. Ben de oğlumla geldim. Bu tür etkinlikleri daha çok yapmalıyız. Devam eden çok sayıda projemiz var. Başkanımızla konuşacağız. İmkanları iyi kullanacağız. İnsanlarımızı hareketli kılmaya yönelik çalışmalarımızı birlikte gerçekleştireceğiz. Gençlerimiz neredeyse biz oradayız."

Bakan Kasapoğlu, konuşmanın ardından Turgut Altınok'la birlikte belediye binasına geçti.

Mehmet Kasapoğlu, Turgut Altınok, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:42 Kaynak: AA
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