Bakan Kasapoğlu, spor medyasının yöneticileriyle bir araya geldi: (2)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde tartışma konusu olan statların bakımsızlığı ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun bir çalışma yaptığını ve statların bakımsızlığına izin vermeyeceklerini söyledi.

Kasapoğlu, Wyndham Otel'de spor medyasının yöneticileriyle yaptığı toplantıda statları gerek kulüplere gerek yerel yönetimlere en yeni şekliyle devrettiklerini belirterek, "Son günlerde ortaya çıkan tartışmalardan biri statların bakımsızlığı. Maalesef tüm kamuoyu tarafından bilinmediği için bakanlığımız dünyanın en modern statlarını inşa ediyor. En güzel şekliyle ya kulübe devrediyor ya da ilgili yerel yönetime devrediyor. En son Göztepe stadının resmi açılışını yaptık. Dünyanın en güzel statlarından birine aday gösterildi. Statlar teslim edildikten sonra ilgili yönetimlerin vicdanına bırakılıyor. Gelinen noktada federasyonumuzla da konuştuk. Bununla ilgili yaptırım, öncelikle sıkı denetim. Federasyonumuzun önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmalarla statların bu hale gelmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Kulüplerin statların bakımına da özen göstermesi gerektiğine dikkati çeken Kasapoğlu, "Onca transferi yapan bir kulüp stada da gereken bakımı, ilgiyi ve itinayı göstermekle mükelleftir. Bunun mazereti olmaz. Bu statların hem yaşayan merkezler olması konusunda hem de maç oynandığı vakit sporcu sağlığını hiçbir şekilde tehdit etmesine izin vermemek lazım. Sporcularımızın sağlığı her şeyden önemli. Onların zarar görmemesi adına da bu konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Gerekirse profesyonel destek alacak gerekirse federasyon gerekli yaptırımı uygulayacak. Biz de önümüzdeki süreçte bununla ilgili denetimleri güçlü şekilde devam ettireceğiz. Türk sporunun marka değerine, imajına hiçbir şekilde kimsenin zarar verme, yıpratma hakkı olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

Hakem tartışmaları

Türk futbolundaki tartışmalara değinen Kasapoğlu, "Türk futbolunda hep aynı konuları konuşup duruyoruz (hakemler). Bu konuda bir sıkıntı var. Altyapıyı konuşmamız lazım, kişileri bırakıp sistemi konuşmalıyız. Futbolu kısır tartışmalardan daha öteye taşıma zaruretimiz var." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, kısır tartışmaların yerine sporcu ve başarı hikayelerinin sporcuları daha çok motive edeceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süre maçların oynanmadığını hatırlatan Kasapoğlu, "Federasyon başarılı şekilde tedbirleri uygulayarak süreci gerçekleştiriyor. Sporun lokomotifi futbolda amatör liglerimizi de federasyon 17 Nisan'da başlatacak. Tüm amatör camiamıza başarı diliyorum, sağlık diliyorum. Tedbirlere ve tabii ki bu anlamda gerekli çalışmaları federasyonumuz hem bölgelerde yapıyor hem de biz de bakanlık olarak sporcularımızın bu anlamdaki sağlıkları konusunda çalışıyoruz. Önemli olan sağlık. Sporcularımızın sağlığı, gençlerimizin sağlığı, milletimizin sağlığı ve ülke olarak bu doğrultuda tüm birimlerimizi harekete geçirerek inşallah bu liglerin hem başlatılması, akabinde de rekabetçi, dostça, kardeşçe olduğu müsabakaları da temenni ediyorum, başarı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sporcu bursu

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın katılımıyla "Sporcu Bursu" projesinin tanıtımını yaptıklarını hatırlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllardır konuşulan konuydu. Bu ihtiyaç duyulan konuydu. 'Spora mı devam okula mı devam ikilemi, yıllarca sporcunun verdiği gayret var, alın teri var anne ve babanın gayreti var. İş üniversite kapısına geldiğinde bir tercihe dönüşüyor. Onca emek ya orada kalıyor ya da üniversite hayaline; doktor mu olacak, mühendis mi olacak, avukat mı olacak, işletmeci mi olacak, o hayaline maalesef son vermek zorunda kalıyordu. Vakıf üniversiteleriyle yaptığımız bu çalışmayla bu müzmin ikileme son verdik."

"Bizim için büyük bir heyecan ve büyük bir gurur" diyen Kasapoğlu, "Yarınların güçlü Türkiye'sinde inanıyorum ki çok güçlü bir başlangıç olacak. Sporcu, sporunu eğitimle sürdürecek. Hayallerini bu manada bırakmayacak gençlerle inanıyorum ki farklı bir tabloya doğru yürüyeceğiz. Bunu da liselerde, ortaokullarda, özel eğitim kurumlarıyla yapacağımız çalışmalarla yapacağız. Bir kısmını gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta yine yapacağız. Yine liselerde, ortaokullarda burslarla bu desteği güçlendirerek devam ettireceğiz." diye konuştu.

Eğitimle sporu entegre eden anlayışlarıyla yarınlardaki güçlü nesilleri daha farklı tabloyu hep birlikte göreceklerini kaydeden Kasapoğlu, "Sporu bu anlamda pek çok branşıyla önemseyen anlayışımızla geçtiğimiz süreçte özellikle 2019'da, 2020'nin son sürecinde cimnastikteki başarıları gördük. Cimnastik bizim temel aldığımız, yüzme ve atletizmle beraber öncelikli branşlarımızdan biri. ve bu her branşta da 'öncü başarılar' diyorum. Öncü başarıları önümüzdeki süreçte hem tabana yayılmış şekilde bir anlayışla, şu an İstanbul'da mükemmel bir cimnastik eğitim merkezimizi tamamladık. Hem kampıyla hem eğitim merkeziyle Türkiye'nin gözbebeği oldu. Cimnastikte ilgili çalışmaları Ankara ve diğer illerde de güçlendireceğiz. Statlar yapıyoruz. Statlarımızı yeni branşlarla destekleyeceğiz. Atletizm yüksek performans merkezi hazır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yüzme bilmeyen kalmasın" kampanyasıyla bu branşta da önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Kasapoğlu, "Havuzlarımız, 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projemizle birlikte dolu dolu, verimli şekilde değerlendireceğimiz ve yenilerini her geçen gün kattığımız havuzlarımız. 7/24 hizmet politikasıyla halkımızın tümüne kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla hizmet veren tesislerimiz, inanıyorum ki hem yüzmede hem cimnastikte hem atletizmde inanıyorum ki hem de diğer branşlarda çok farklı tabloları bize gösterecek." ifadelerini kullandı.

Gerek bakanlığın gerek başta kamu olmak üzere Türkiye'deki tüm imkanların kullanılması temel hedefleri olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Yüzme bilmeyen herkese yüzme öğretme hedefimiz var. Havuz olmayan yerlere okul bahçelerine ve beldelere portatif havuzlarla bu imkanı bizzat halkımızın ayağına götürüyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 100 tanesini halkımızla buluşturduk. Bu yıl inşallah 200'ü aşacak, yeni ilavelerle beraber geçtğimiz yılla 300'ü bulacak. Sadece tesis değil, bunların gece gündüz kullanılmasını çok önemsiyoruz. Antrenörleri nerede olursa olsun tüm antrenörleri de seferber ederek bu projeyi sizlerle beraber daha yukarı taşıyacağız."

Spor medyasının başarıları ve diğer branşları görünür kılmasında önemli olduğuna değinen Kasapoğlu, "Yüzmeyi, atletizmi, boksu, judoyu, tekvandoyu karateyi, satrancı, ismini sayamadığım pek çok branşı artık sizlerin daha görünür kılmanız gerekiyor. Hem ter döken sporcularımıza hem ailelerine hem de aziz millete en önemli sorumluluklarımızdan birinin bu olduğun düşünüyorum. Destekleme, moral verme adına bu görünürlüğün çok anlamlı, çok hayati olduğunu düşünüyorum. Sporu birkaç branşta görmüyoruz, çalışmalarımızla bunu ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Kadınların da toplumun öncüleri olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Gerek eş olarak gerek anne, arkadaş ve dost olarak kadınların öncü misyonunu çok ciddi şekilde sporda da değerlendirmemiz gerekiyor. Onların başarılarını hep birlikte görüyoruz. Cimnastikte, voleybolda, basketbolda futbolda pek çok branşta güreşiyle yüzmesiyle her alanda sporcularımız var. Kadınlarımız tesislerimizden, faaliyetlerimizden öncelikle hizmet alma hakkına sahipler. Kadınlarımızın spora olan ilgisini ne kadar yukarı çıkarırsak spor toplumu olma konusunda o derece başarılı olacağımızı düşünüyoruz. İnanıyorum ki kadınlarımız başta olmak üzere tüm toplum spora erişilebilirlik konusunda büyük ölçüde başarılı oldu ve başarıyor." şeklinde görüş belirtti.

(Bitti)