Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu: "Spor toplumu olma yolunda geleceğe yürüyoruz"
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: 'Spor toplumu olma yolunda geleceğe yürüyoruz'

Bakan Kasapoğlu: "Spor toplumu olma yolunda geleceğe yürüyoruz"

7 saat önce

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda milli sporcular ile birlikte katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor toplumu olma yolunda sadece bugüne mahsus değil uzun vadeli bir spor stratejimizle, güzel altyapımızla geleceğe yürüyoruz" dedi.

Bakan Kasapoğlu:

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda milli sporcular ile birlikte katılan Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor toplumu olma yolunda sadece bugüne mahsus değil uzun vadeli bir spor stratejimizle, güzel altyapımızla geleceğe yürüyoruz" dedi.


Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda milli sporcular ile birlikte katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Spor toplumu olma yolunda yollarına emin adımlarla yürüdüklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Kadın, erkek, genç yaşlı bütün sporcularımızla kıtaları birbirine bağlayacağız. Sporun birleştirici ruhuyla buradayız. Ay-yıldızlığı bayrağımızı göndere çeken sporcularımızla da buradayız. Katılan tüm sporcularımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum. Spor toplum olma yolunda sadece bugüne mahsus değil uzun vadeli bir spor stratejimizle, güzel altyapımızla geleceğe yürüyoruz. Barış Pınarı Harekatında ülkemizin şanlı toprakları için mücadele eden kahraman askerlerimizi de saygı ve minnetle selamlıyor ve başarı diliyoruz" dedi.


Bakan Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve milli sporcularla birlikte Mehmetçikler için asker selamı da verdi. Ardından 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, şehitler için dua okutuldu. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:51 Kaynak: İHA
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