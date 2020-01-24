Bakan kasapoğlu: spor turizminde ülkemiz birçok branş için son derece elverişli - Son Dakika
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Bakan kasapoğlu: spor turizminde ülkemiz birçok branş için son derece elverişli

6 saat önce

Bakan Kasapoğlu: Spor turizminde ülkemiz birçok branş için son derece elverişliNesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin spor turizmi alanında gerek altyapı gerek iklim özellikleri açısından birçok sportif branş için son derece...

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Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin spor turizmi alanında gerek altyapı gerek iklim özellikleri açısından birçok sportif branş için son derece elverişli olduğunu söyledi.

Türkiye - Arnavutluk Karma Ekonomik Komisyon 12'nci Dönem Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Anila Denaj'ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda iki ülke arasında ekonomik, ticari, sanayi ve teknik alanlarda iş birliği protokolü imzalandı. Bakan Kasapoğlu, protokolün ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik tedbirlerin alınması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Protokolün ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine dair her iki ülkenin kararlılığını ve siyasi iradesini teyit eden bir nitelik taşıdığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Sanayiden tarıma, müteahhitlik hizmetlerinden enerji konularına kadar, iki ülke arasında gerçekleştirilebilecek tüm iş birliği alanları değerlendirilmiştir. Arnavutluk'taki Türk yatırımlarının 1,8 milyar doları aştığını sevinerek belirtmek istiyorum. Arnavutluk Ticaret Sicil Ofisi kayıtlarına göre; Arnavutluk'ta Türk vatandaşları ve Türkiye menşeli şirketler tarafından kurulan şirket sayısı 569'dur. Türk işletmelerinin 2018 yılında 165 milyon dolar demir-çelik ürünleri, 23 milyon dolar bakır cevheri, 18 milyon dolar krom cevheri, 16 milyon dolar balıkçılık ürünleri ve 13 milyon dolar kadar hazır giyim ürünleri olmak üzere toplam 235 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini görüyoruz. Söz konusu tutar Arnavutluk'un toplam ihracatının yüzde 8,4'ünü oluşturmaktadır" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Türk müteahhitlerin başarısından ve gerçekleştirilen önemli projelerden bahsederek, "Şu ana kadar Arnavutluk'ta toplam 1,7 milyar dolar bedelli 31 projeyi gerçekleştiren Türk müteahhitlerin, önümüzdeki dönemde de kardeş ülke Arnavutluk'un imarına katkı yapacağına inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Arnavut sporcuları Türkiye'ye davet eden Bakan Kasapoğlu, "Spor turizmi alanında ülkemiz, gerek altyapı gerek iklim özellikleri açısından birçok sportif branş için son derece elverişlidir. Bu alanda karşılıklı iş birliklerimizin, hem spora hem de iki ülke ekonomisine etkili bir değer sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Anila Denaj ise iki ülkenin hak ettiği ve layık olduğu gibi pozitif gelişmelerin yaşanması gerektiğini belirterek, "2 gündür Ankara'da uzmanlarımız tüm bu sorunları ile birlikte fikir ve görüş alışverişinde bulunarak yeni bir mekanizma geliştirerek, ekonomik ve ticari diyaloğu kolaylaştırmak, projelerimizi daha somut bir aşamaya getirmek için mutabık kaldılar. Ticaret, enerji, sanayi, mesleki eğitim, sağlık, turizm, ulaşım, tarım, çevre gelecek yıl gerçekleşecek toplantılar; her iki taraf gündemleri birlikte kararlaştırdı. Bugün alacağımız kararları somut hale getirmemiz gerekiyor. Hiçbir ayın boş geçmemesi gerekiyor" dedi.

Protokolün imzalanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Anila Denaj komisyona katılan heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan kasapoğlu: spor turizminde ülkemiz birçok branş için son derece elverişli

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:56 Kaynak: DHA
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