Bakan Kasapoğlu: "Spor üzerindeki bürokrasiyi azalttık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: 'Spor üzerindeki bürokrasiyi azalttık' - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Spor üzerindeki bürokrasiyi azalttık"

6 saat önce

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"na katıldı.

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"na katıldı. (2)

Bakan Kasapoğlu: Spor üzerindeki bürokrasiyi azalttık

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:37 Kaynak: AA
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