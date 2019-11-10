Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu sporcu ve gönüllü gençlerle yan yana
Son Dakika Politika Bakan Kasapoğlu sporcu ve gönüllü gençlerle yan yana

Bakan Kasapoğlu sporcu ve gönüllü gençlerle yan yana

7 saat önce

'Sen de gönül ver' sloganıyla yola çıkan genç gönüllüler, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının 11 milyon fidan dikimi kampanyasına destek oluyor.

Bakan Kasapoğlu sporcu ve gönüllü gençlerle yan yana, System.String[]

'Sen de gönül ver' sloganıyla yola çıkan genç gönüllüler, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının 11 milyon fidan dikimi kampanyasına destek oluyor.


81 ilde 2023 farklı lokasyonda aynı anda gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliğine, sporcular ve yurtlarda kalan öğrenciler de katılacak. Gönüllü gençler, kampanya kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan Gençlik Merkezi bahçeleri, yurt bahçeleri ve spor tesislerine 2 milyon 19 fidan dikimi ile destek verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştiraki, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla 11 Kasım Pazartesi günü 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek 11 milyon fidan dikim etkinliğinin başlangıcı Ankara'da saat 11.11'de yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, etkinliğe milli sporcular ve gönüllü gençlerle birlikte katılacak. Organizasyonun dünyanın en büyük fidan dikme girişimi olarak rekor kırması bekleniyor. - ANKARA

Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:46 Kaynak: İHA
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