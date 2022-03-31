SPOR Bakan Kasapoğlu Sporcularımızı da iklim elçisi ilan etme noktasında çalışmalar gerçekleştireceğiz - Son Dakika
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SPOR Bakan Kasapoğlu Sporcularımızı da iklim elçisi ilan etme noktasında çalışmalar gerçekleştireceğiz

31.03.2022 15:54
SPOR Bakan Kasapoğlu Sporcularımızı da iklim elçisi ilan etme noktasında çalışmalar gerçekleştireceğiz

SPOR Bakan Kasapoğlu Sporcularımızı da iklim elçisi ilan etme noktasında çalışmalar gerçekleştireceğizŞifanur SANSAR-Harun ÖZALP/ANKARA,(DHA)- Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

SPOR Bakan Kasapoğlu Sporcularımızı da iklim elçisi ilan etme noktasında çalışmalar gerçekleştireceğiz

Şifanur SANSAR-Harun ÖZALP/ANKARA,(DHA)- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sporun evrensel gücünden istifade ederek bu mesajımızı yaymak üzere sporcularımızı iklim elçisi ilan edecek çalışmalar da gerçekleştireceğiz. Yurtlarımız, spor tesislerimizi çevre bilinciyle arttırmak üzere, çevre dostu tesislere dönüşümü ve yeni tesislerin de bu esasa göre belirlenmesini sağlayacağız dedi.

Bakan Kasapoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Cogresium'da iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda, 'Gençlik ve Spor Bakanlığı İklim Elçileri' oturumuyla gençlerle buluştu. İklim elçisi gençlerin önerilerini dinleyen Kasapoğlu, Bu sorumlulukları yerime getirme adına nasıl gençlerimizle birlikte onların eğitiminde, barınmasında, spora olan erişiminde, kişisel gelişiminde yanındaysak çevre çalışmalarında da yanlarındayız. Çünkü biliyoruz ki gençlerde bu konuda güçlü bir şekilde yanımızda. Bu konudaki manifestomuzu ilan ettik. Önümüzdeki günlerde daha güçlü bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz dedi.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı İklim Elçileri'yle ilgili olarak, Çevreye ilgi duyan, bu konuda derdi olan tüm gençlerimizi iklim elçisi olarak ilan ediyoruz. Bu anlamdaki her çeşit projeyi, her türlü öneriyi destekleme adına da açık bir çek veriyoruz. Başta gençlik merkezlerimiz; buralardaki çalışmalarda çevrenin en öncelikli konulardan biri olması politikalarımızdan birisi. Gençlik kaplarında gerek çevre bilincini arttıracak çalışmalar, doğa kampları, tarım kampları anlamındaki çalışmalarımızı güçlendireceğiz. Sporun evrensel gücünden istifade ederek bu mesajımızı yaymak üzere sporcularımızı iklim elçisi ilan edecek çalışmalar da gerçekleştireceğiz. Özellikle bakanlık olarak çok ciddi bir tesis alt yapımız var. 800'e yakın yurtta 750 bin öğrenci kalıyor. Yurtlarımız, spor tesislerimizdeki çevre bilinci olmak üzere çevre dostu tesislere dönüşümü ve yeni tesislerin de bu esasa göre belirlenmesini sağlayacağız diye konuştu.

GENÇLERİN OLDUĞU HER ÇALIŞMA BAŞARIYA ULAŞIR

Bakan Kasapoğlu, iklim ve çevre konularında her bireyin sorumluluk sahibi olması gerektiğini söyleyerek, Gençlerin içerisinde bulunduğu her çalışma muvaffak olur. Başarıya ulaşır. Gençlerin öncü olduğu her bir konu inanıyorum ki hedefini en güçlü şekilde gerçekleştirir. O yüzden lütfen bazen moral bozuklukları olabilir, bazen belki istediğimiz sonuca ulaşamayabilir. Ama bu konudan geri dönmememiz lazım. Bizim inancımızda 'Yarın kıyametin kopacağını bilsen, ağaç dik' diye bir anlayış var. Sorumluluk ortaya koyan, hassasiyet ifade eden bir anlayış. O yüzden buna yabancı bir toplum değiliz aslında. Ama maalesef dejenerasyon o da önemli bir yaklaşım. Bu konularda o bilincin hiçbir zaman kaybolmaması lazım. ve inanın bu anlamdaki umutlarım, sizdeki bu enerjiyi görünce çok ama çok daha fazla güçlendi, tazelendi. Bakınız her bir bakanlık imkanı sizlerin hep emrinde. Bunu unutmayın. Bu halkayı birlikte büyütelim" ifadelerini kullandı.

SPOR Bakan Kasapoğlu Sporcularımızı da iklim elçisi ilan etme noktasında çalışmalar gerçekleştireceğiz

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Bakan Kasapoğlu Sporcularımızı da iklim elçisi ilan etme noktasında çalışmalar gerçekleştireceğiz - Son Dakika


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