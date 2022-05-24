Bakan Kasapoğlu: "Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak" - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu: "Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak"

24.05.2022 12:04
Bakan Kasapoğlu: "Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde sporun her alanında destan yazdıklarına işaret ederek, "Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde sporun her alanında destan yazdıklarına işaret ederek, "Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sportif alanda son dönemde art arda gelen başarılara ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Gençlerin itici bir güç olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Bir ülke gelişiyorsa, sporda, teknolojide, sanatta, bilimde, sanayide, yani hayatın her alanında ilerleme kaydediyorsa bunun itici gücü mutlaka gençlerdir" değerlendirmesinde bulundu.

"BÜTÜN BU BAŞARILAR ÜLKEMİZİN SPORTİF AÇIDAN NE DENLİ DOĞRU BİR YOLDA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Birçok farklı branşta elde edilen başarıların, Türkiye'nin doğru yolda ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu kaydeden Kasapoğlu şunları söyledi:

"Milletimizin iftiharı olan, göğsümüzü kabartan başarılara imza atan, şanlı bayrağımızı en yukarı çektiren gençlerimiz, son dönemde sporun her alanında destan yazdılar. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazanarak tarih yazan milli boksörlerimiz takım halinde de Dünya Şampiyonu oldu. Yine Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonayı 9 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 19 madalya ile tamamlayarak büyük bir başarıya ulaşan hem Taekwondo hem de Para Taekwondo Milli Takımlarımız. Gençler Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'dan 2 altınla Avrupa Şampiyonu olarak dönen kürekçilerimiz. Etimesgut Belediyespor'un Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Wisla Krakow'u mağlup ederek şampiyonluk kupasını ülkemize getirmesi. 22 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı ve 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'nın, grup aşamasını namağlup tamamlayarak, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etmesi. Dünya'nın en büyük Okul Sporları Şampiyonası olan Gymnasiade'da sporcularımızın, 25 altın, 25 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplamda 92 madalya ile tamamlayarak tarihi bir başarıya imza atmaları. Bütün bu başarılar ülkemizin sportif açıdan ne denli doğru bir yolda olduğunu gösteriyor ve gelecek için bizleri umutlandırıyor."

"BİZ BU GENÇLERİMİZLE İFTİHAR EDİYORUZ"

Son dönem yaşanan başarıların tüm dünyaya Türk sporcusunun, Türk gencinin gücünü, ahlaklı ve centilmen tavrını bir kez daha gösterdiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Biz, bu gençlerimizle iftihar ediyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sporcu ve sporsever kişiliğiyle son 20 senede 'Tesis Devrimi'ne imza attı. Bugün ülkemizde nereye gitseniz basketboldan, futbola, tenise, yüzmeye, okçuluğa, jimnastiğe, kış sporlarına kadar birçok branşta yüz akı tesislerimizi görürsünüz. Sadece spor kompleksleri değil, mahallelere inşa ettiğimiz butik spor olanaklarımızla sporun tabana yayılması konusunda 7/24 azimle, gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"MÜTHİŞ BİR POTANSİYELDEN BAHSEDİYORUZ"

Bakan Kasapoğlu, tüm branşlarda lisanslı sporcu sayısının 12 milyona yaklaştığına ve bu sayının Avrupa'daki 45 ülkenin nüfusundan fazla olduğuna dikkat çekerek, "Bakanlığıyla, federasyonlarıyla, tesisleriyle, antrenörleriyle, sporcu aileleriyle müthiş bir potansiyelden bahsediyoruz. Hamdolsun sporda sadece bugünün değil, yarınların hikayelerini yazacak altyapıyı oluşturmak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizlere nasip oldu. Biz sporu tabana yaydıkça yetenek havuzumuz genişleyecek, o yetenekleri bir üst seviyeye taşıyacak tesislerimiz ve planlamamız sayesinde orta ve uzun dönemde de bu başarıların süreceğine olan inancım tam. Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak" ifadelerini kullandı.

"KIZ ÇOCUKLARINI SPORA YÖNLENDİRMEK KONUSUNDA ÜSTÜN BİR ÇABA SARF ETMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Bakan Kasapoğlu, bu son başarıları değerlendirirken yürüttükleri kadın odaklı spor politikasının sonuç veriyor olmasının da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu başarılar, bizim hep savunduğumuz kadın temelli spor politikasının ne kadar önemli olduğunun ispatıdır. Sporcularımıza desteğimiz bütün hızıyla devam edecek, fakat bilhassa Anadolu'nun her bir köşesinde kız çocuklarını spora yönlendirmek konusunda üstün bir çaba sarf etmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, sportif alanda son dönemde yakalanan başarıların, kendileri için planlı bir çalışmanın sonucu olduğunu da vurguladı.

(Ali Nargüner - İHA)

Bakan Kasapoğlu: Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak
Bakan Kasapoğlu: Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak
Bakan Kasapoğlu: Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak
Bakan Kasapoğlu: Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak
Bakan Kasapoğlu: Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak
Bakan Kasapoğlu: Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak
Bakan Kasapoğlu: Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak

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Kaynak: İHA

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