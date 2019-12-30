Bakan Kasapoğlu: "Sporu tabana yayma noktasında çalışmaları ve gayretleri daha yukarılara... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Kasapoğlu: 'Sporu tabana yayma noktasında çalışmaları ve gayretleri daha yukarılara... - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Sporu tabana yayma noktasında çalışmaları ve gayretleri daha yukarılara...

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporu tabana yayma çalışmaları olduğunu belirterek,"Nasıl her gün birtakım günlük aktivitelerimiz var, o aktivitelere mutlaka sporu eklemek durumundayız" dedi.

Bakan Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporu tabana yayma çalışmaları olduğunu belirterek,


"Nasıl her gün birtakım günlük aktivitelerimiz var, o aktivitelere mutlaka sporu eklemek durumundayız" dedi.


Bakan Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Hatay'ın İskenderun ilçesinde ilk olarak eski statta incelemelerde bulundu. Amatör Lig'de mücadele eden İskenderunspor oyuncularıyla bir araya gelerek sohbet eden Bakan Kasapoğlu'na futbolcular atkı ve forma hediye etti. Daha sonra Bakan Kasapoğlu, Meydan Mahallesi'ndeki Vali Zeki Şanal Kapalı Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Kasapoğlu, tesisin baştan sona yenilenmesi talimatını verdi. İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Kapalı Yüzme Havuzu inşaatında da incelemelerde bulunan Kasapoğlu, daha sonra İSTE Merkez Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Kütüphaneyi gezerek gençlere kitap dağıtan Kasapoğlu, öğrenci toplulukları temsilcileriyle de bir araya geldi.


İskenderun'a 19 spor tesisi sözü


Bakan Kasapoğlu, Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı'nda gerçekleştirilen İskenderun Spor Tesisleri Yatırım Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada Hatay Stadı inşaatını gezdiklerini ve yapılan çalışmaları incelediklerini belirtti. Stadın hemen hemen bitme noktasına geldiğini dile getiren Kasapoğlu, önümüzdeki sezondan itibaren stadın Hatay'a, spor camiasına hayırlar getirmesini diledi. Spekülasyonlarla, manipülasyonlarla, engellerle her alanda ülkemizin önünü kesmek isteyenlerin hiçbir şekilde kendilerini engelleyemeyeceğini belirten Bakan Kasapoğlu şöyle konuştu:


"Onlara geçmişte ispat ettiğimiz gibi bundan sonra da her şekliyle ispat etmeye hazırız, biz bunu görüyoruz. Biz yapmak istedikçe birileri 'istemezük' diyorlar. Neyi istemiyorlar, üretmeyi. Neyi istemiyorlar, gelişmeyi. Onlar istemedikçe biz onlara inat bu memleket için, bu millet için, insanlık için üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta gururla izledik milli otomobilimizi, yerli otomobilimizi."


Bakan Kasapoğlu, bugün İskenderun'da gerçekleştirecekleri imzalarla yarınların şampiyonlarını, yıldızlarını Hatay'dan çıkaracaklarına inandıklarını vurguladı. Bakanlık olarak ülkenin her bir köşesinde ilçelere, köylere varana kadar tesislerinin olduğunu dile getiren Kasapoğlu, pek çok branşta sporu tabana yayma noktasında çalışmaları ve gayretleri daha yukarılara taşıyacaklarını söyledi. İskenderun'un bir takım eksikliklerinin olduğunu bildiklerini dile getiren Kasapoğlu, ilçenin her karış toprağına hizmet edeceklerini belirtti. İlçeye yapacakları yatırımlarla ilgili bilgi aktaran Bakan Kasapoğlu, sadece futbolda değil, bütün branşlarda desteklerinin olacağını, mevcut yüzme havuzunu modernize etmenin yanında bir tane de yarı olimpik yüzme havuzu yapacaklarını, 10 mahalle tipi futbol sahasını, 5 çok amaçlı mini basketbol sahasını ve 2 antrenman spor salonunu İskenderun'a kazandıracaklarını, 2019 yılının sonunda 19 yatırımın müjdesini buradan duyurduklarını kaydetti. Amaçlarının sporu yaşam biçimi haline getirmek olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Nasıl her gün birtakım günlük aktivitelerimiz var, o aktivitelere mutlaka sporu eklemek durumundayız. Sporun zihinsel, bedensel ve sosyal anlamda bir sağlık vesilesi olduğunu hiçbir zaman unutmamız gerekiyor" dedi.


Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından yapılacak spor yatırımlarının protokolünü imzaladı. İmza törenine Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül katıldı. - HATAY

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:57 Kaynak: İHA
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