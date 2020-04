Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Evde kal hareketsiz kalma" projesinin her geçen gün güçlendiğini belirtti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunus Emre Enstitüsü'nün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan #EvdeKalZindeKal etkinliğine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile milli sporcular Eda Tuğsuz, İbrahim Çolak, Cenk İldem, Meltem Hocaoğlu Akyol, Kenan Sipahi, Neriman Özsoy, Oğuzhan Özyakup ile birlikte katıldı.

Pelin Çift'in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte konuşan Bakan Kasapoğlu, "Spor yapan bir kişi bedensel, ruhsal ve sosyal anlamda güçlenir. Sporu her daim zindelik aracı olarak değerlendirmemiz mümkün. Her zaman çağrımız, spora zaman ayıralım, hayatımızın bir parçası haline getirelim oldu. Bu sağlığımız açısından çok önemli. Salgın sürecinde bir takım zorluklar var ama özellikle halkımızın gösterdiği duyarlılığın önemli olduğunu düşünüyorum. Evde kal hareketsiz kalma diyerek online ve televizyonlarla yaptığımız iş birlikleriyle pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. 'Evde kal hareketsiz kalma' kampanyası her geçen gün daha da güçleniyor. Burada olan sporcu arkadaşlarım olmak üzere tüm spor camiasına projeye destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu kadar uzun süre evde kalmayı insanlık olarak ilk kez tecrübe ettiğimizi aktaran Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yoğun iş tempomuz nedeniyle aile olarak bu kadar uzun birlikte zaman geçirememiştik. Son süreç ise evde olmayı gerektiriyor. Eskisi gibi şehir dışı seyahatlerimiz yok. İş saatlerimiz şu an biraz daha düzenli. Evde kal hareketsiz kalma mantığı çerçevesinde oğlumla evde yaptığımız aktiviteler var. Masa tenisi oynuyoruz, farklı aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Evde kalmak hareketsizlik noktasında bir durum doğuruyor ama bunun önüne geçmek için bakanlık ve şahsım olarak büyük mücadele veriyoruz. Tüm dünyanın ilk kez karşılaştığı, şaşkınlık ve şokla karşılaştığı durumlar var ama ülke olarak hamdolsun bu süreci diğer ülkelere göre daha güçlü ve kontrollü yönetiyoruz. Evdeki zamanı, kitapla, ailemle diyalogla, birbirimizi daha çok dinleyerek geçiriyoruz. Normal tempoda bazen düşünmeye dahi fırsatımız olmuyordu. Bakanlığın içindeki ertelediğimiz işlere daha çok zaman ayırıyoruz. Her zorlu süreç bir imtihan olduğu gibi bir imkanı da ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu süreçte insanlık olarak elimizde bulunan pek çok imkanın ne kadar eşsiz olduğunun farkına vardık." sözlerini kullanan Bakan Kasapoğlu şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm bakanlığımız önemli bir misyon üstlendi. Müze gezilerinden birkaç tanesini evdekilerle birlikte yaptık, çok farklı bir tecrübe. Yunus Emre Enstitüsü'nün dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği faaliyetler gururumuz. Sporcularımız da bizim iftihar vesilemiz. Gençlerimiz açısından önemli rol modeller. Bu beraberlik benim için de ayrı bir mutluluk. Spor aynı zamanda sağlık, birlik, beraberlik ve sevgi aracı. Sporun olduğu yerde sağlıksız bir durumun, şiddetin olması mümkün değil. Bakanlık olarak amacımız sporu tabana yaymak. Maalesef sporu ülke olarak kültür haline getiremedik. Burada tamamlamamız gereken noktalar var. Bu kadar imkana rağmen, günlük yaşamında sporu gündem maddesi olarak değerlendiren vatandaş sayımız yeteri kadar değil. Herkesin ulaşımına açık şekilde planlanmış bir altyapı var. Köylere kadar spor tesislerimiz var. Onları daha ciddi koordine ederek, sporu tabana yayma çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Bakan Kasapoğlu'nun ardından milli sporcular da evde değerlendirdikleri zaman ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.