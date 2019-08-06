Bakan Kasapoğlu Sualtı Hokeyi Milli Takım'ını tebrik etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'da düzenlenen 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan millilerimizi kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:42 Kaynak: İHA
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Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya
'da düzenlenen 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa
Şampiyonası'nda altın madalya kazanan millilerimizi kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'da düzenlenen 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda rakibi Fransa
'yı 3-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Sualtı Hokeyi Erkek Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İspanya'da düzenlenen 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alarak Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı tebrik ederim. Su altı sporlarında göstermiş olduğumuz başarıların artarak devam etmesini diliyor, milli sporcularımızın bu başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." - ANKARA
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