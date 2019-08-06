Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu Sualtı Hokeyi Milli Takım'ını tebrik etti
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Bakan Kasapoğlu Sualtı Hokeyi Milli Takım'ını tebrik etti

25 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'da düzenlenen 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan millilerimizi kutladı.

Bakan Kasapoğlu Sualtı Hokeyi Milli Takım'ını tebrik etti, System.String[]
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'da düzenlenen 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan millilerimizi kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'da düzenlenen 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda rakibi Fransa'yı 3-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Sualtı Hokeyi Erkek Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İspanya'da düzenlenen 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alarak Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı tebrik ederim. Su altı sporlarında göstermiş olduğumuz başarıların artarak devam etmesini diliyor, milli sporcularımızın bu başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." - ANKARA
İspanya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:42 Kaynak: İHA
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