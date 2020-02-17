Bakan Kasapoğlu, Süleyman Karadeniz ve Soner Demirtaş'ı tebrik etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Süleyman Karadeniz ve Soner Demirtaş'ı tebrik etti - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu, Süleyman Karadeniz ve Soner Demirtaş'ı tebrik etti

32 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süleyman Karadeniz ile bronz madalya elde eden Soner Demirtaş'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Süleyman Karadeniz ve Soner Demirtaş'ı tebrik etti, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süleyman Karadeniz ile bronz madalya elde eden Soner Demirtaş'ı kutladı.

Kasapoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde serbest stil 92 kiloda altın madalya alan Süleyman Karadeniz ile 74 kiloda bronz madalya kazanan Soner Demirtaş için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde serbest stilde mindere çıkan milli güreşçilerimizden 92 kiloda altın madalya kazanan Süleyman Karadeniz ile 74 kiloda bronz madalya elde eden Soner Demirtaş'ı kutluyorum. Milli sporcularımız bu kıymetli başarısıyla, Türk sporunun yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Uluslararası alanda ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Karadeniz, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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