Bakan Kasapoğlu, Süper Kupa Finali için Eryaman Stadında
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 TFF Süper Kupa Final'ini izlemek için Eryaman Stadına geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:52 Kaynak: İHA
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Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 TFF Süper Kupa
Final'ini izlemek için Eryaman
Stadına geldi.
Bakan Kasapoğlu, Galatasaray
ile Akhisarspor'un karşı karşıya geldiği 2019 TFF Süper Kupa Final maçını izlemek için Eryaman Stadı'na geldi. - ANKARA
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