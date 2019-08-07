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Bakan Kasapoğlu, Süper Kupa Finali için Eryaman Stadında

21 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 TFF Süper Kupa Final'ini izlemek için Eryaman Stadına geldi.

Bakan Kasapoğlu, Süper Kupa Finali için Eryaman Stadında, System.String[]
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 TFF Süper Kupa Final'ini izlemek için Eryaman Stadına geldi.

Bakan Kasapoğlu, Galatasaray ile Akhisarspor'un karşı karşıya geldiği 2019 TFF Süper Kupa Final maçını izlemek için Eryaman Stadı'na geldi. - ANKARA
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa, Eryaman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:52 Kaynak: İHA
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