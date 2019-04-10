Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Taha Akgül'ü Kutladı

Bakan Kasapoğlu, Taha Akgül'ü Kutladı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alan Taha Akgül'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Taha Akgül'ü Kutladı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alan Taha Akgül'ü tebrik etti.

Kasapoğlu, Twitter hesabındaki kutlama mesajında, "7. kez Avrupa'nın en iyisi olan ve kazandığı başarılarla daima bizleri gururlandıran şampiyon sporcumuz Taha Akgül'ü kutlarım." ifadelerine yer verdi.

Bakan Kasapoğlu'nun ayrıca Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:36 Kaynak: AA
Mehmet Kasapoğlu, Avrupa, Taha Akgül, Güncel
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