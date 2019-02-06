Bakan Kasapoğlu, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i Kabul Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile bir araya geldi.



Bakanlık binasında gerçekleşen kabulde, Akgül-Kayaalp ikilisiyle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sürecini değerlendiren Bakan Kasapoğlu, sporcuların performanslarını yakından takip ettiğini söyledi. Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarılarla büyük gurur duyduklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, Türk güreşinin gelişimi adına bu tür önemli başarıların artarak devam etmesi gerektiğini belirtti. - İSTANBUL

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