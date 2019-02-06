Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i Kabul Etti

Bakan Kasapoğlu, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i Kabul Etti

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i Kabul Etti, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile bir araya geldi.

Bakanlık binasında gerçekleşen kabulde, Akgül-Kayaalp ikilisiyle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sürecini değerlendiren Bakan Kasapoğlu, sporcuların performanslarını yakından takip ettiğini söyledi. Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarılarla büyük gurur duyduklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, Türk güreşinin gelişimi adına bu tür önemli başarıların artarak devam etmesi gerektiğini belirtti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:31 Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Spor
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