Bakan Kasapoğlu Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti

25.11.2020 18:33
Bakan Kasapoğlu Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 8. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda elde ettiği 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile büyükler kategorisinde takım halinde şampiyon olan Tekvando Milli Takımı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 8. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda elde ettiği 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile büyükler kategorisinde takım halinde şampiyon olan Tekvando Milli Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

" Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen 8. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcularımız önemli başarılara imza attı. Şampiyonanın kadınlar kategorisinde Hatice Kübra İlgün, Zeliha Ağrıs altın madalya, Nafia Kuş, İkra Kayır gümüş madalya ve Rukiye Yıldırım bronz madalya kazanarak bizlere büyük bir mutluluk yaşattı.Erkekler kategorisinde ise Emre Kutalmış Ateşli, Orkun Ateşli altın madalya, Yusuf Kara ise bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Şampiyonada madalya kazanan bütün sporcularımızı tebrik ediyor, Olimpiyat Oyunları sürecinde kendilerine başarılar diliyorum."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika Spor


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