Bakan Kasapoğlu: Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri yatmaya başladı - Son Dakika

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve öğretim kredisi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, temmuz ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır. Devletimiz, bütün imkanlarıyla gençlerinin yanında olmaya devam edecek. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim" ifadelerini kullandı.