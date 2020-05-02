Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve alt liglerin kulüp başkanlarıyla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve alt liglerin kulüp başkanlarıyla görüştü - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve alt liglerin kulüp başkanlarıyla görüştü

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futbolunun geleceği için altyapının önemine vurgu yaparak, "Bundan sonra maliyetleri nasıl düşürürüz, harcamaları nasıl azaltırız ve nasıl altyapıdan daha fazla oyuncu yetiştiririz anlayışını egemen kılmamız lazım." dedi.

Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve alt liglerin kulüp başkanlarıyla görüştü, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futbolunun geleceği için altyapının önemine vurgu yaparak, "Bundan sonra maliyetleri nasıl düşürürüz, harcamaları nasıl azaltırız ve nasıl altyapıdan daha fazla oyuncu yetiştiririz anlayışını egemen kılmamız lazım." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Sancak, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ekiplerinin aralarında belirledikleri kulüp başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkilediğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu süreci en iyi yöneten ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

Birlik ve beraberlik ruhuyla bu sürecin en az kayıpla atlatılacağına inandığını aktaran Bakan Kasapoğlu, salgından dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavi görenlere ise şifa diledi.

Bu süreçte ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının iptal veya tehir edildiğini belirten Kasapoğlu, daha önce de Süper Lig kulüpleriyle de bir araya geldiklerini de anımsatarak, "Bu süreç tüm dünyayı, sektörleri etkilediği gibi sporu da çok etkiledi. Bugün de 1, 2, 3. lig ile amatör kulüp temsilcilerimizle birlikteyiz. Biz bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdi bizler için çok ama çok değerli ve önemli. O yüzden tüm kulüpler Süper Lig, 1, 2 ve 3. ligler, amatör olsun her birinin sorunu derdi bizler için çok önemli. Bu dertlere birlikte yaklaşmak, çözüm önerileri getirmek, bu süreci yönetmek açısından anlamlı. Bu toplantının bu çerçevede önemli olduğunu belirtiyor ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Spor tarihinin en kapsamlı çalıştayını yaptıklarını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, sorunları ortak akılla çözmek istediklerini dile getirerek, "İdari, mali, sportif anlamda kaynaklarımızı, imkanlarımızı nasıl daha etkili, verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanacağız, bunlara odaklanacağız. Sadece kısa vadeli yaklaşımla değil, köklü çözüm anlayışıyla yaklaşımlar geliştireceğiz." diye konuştu.

Türk sporu açısından bu sürecin bir fırsata dönmesi gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, "Yarınların Türk sporu için önemli bir mücadeleyi ortaya koyacağımıza ve bunu hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum. Yarınlara daha güçlü hazırlanmamız için önemli bir imkan olduğunu ifade etmek istiyorum. Sorunları net bir şekilde teşhis edeceğiz. Uzun vadeli anlayışlarla yaklaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Üretim yapmadan tüketme anlayışını artık bir kenara bırakmalıyız"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bu süreci iyi analiz ederek sporda artık dışa bağımlılığın olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Üretimin önceliğini anlatan ve bakanlık olarak da stratejilerinin her zaman bu yönde olduğunu söyleyen Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayağımızı yorganımıza göre uzatma ve tabiri caizse bundan sonra genel bir bakış açısıyla, kolektif bir anlayışla, sadece kendimizi, kulübümüzü değil, tüm camiayı önceleyen yaklaşımlarla hareket etmeliyiz. Bu süreci ve sonrasını iyi analiz etme zorunluluğumuz var. Futbolun ve diğer tüm branşların dışa bağımlılık, üretim yapmadan tüketme anlayışını artık bir kenara bırakması gerektiğini her daim ifade ediyoruz. Bu çerçevede hakikaten ülkemizin son 18 yılda tesisleri, tüm imkanlarıyla dünyaya meydan okuyacak altyapıya sahip olduğunu görüyoruz. Bunu sağlıkta bu süreç yaşadığımız gibi... Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuna, sporu ve sporcuyu önemseyen anlayışına müteşekkiriz. Bundan sonraki süreçte milli teknoloji, milli ekonomi, milli sanayi diyorsak, sporda da millileşme bizler için önemli bir iddiadır. Ekonomisi, sanayisi, turizmiyle her alanda olduğu gibi sporda da zirveye olan yürüyüşümüzü, iddiamızı her alanda ortaya koyacağız."

Bakan Kasapoğlu, 2019'da sporda önemli başarıların elde edildiğine işaret ederek, "Her branşta sporcularımızın başarılarıyla gurur duyduk. Bundan sonraki organizasyonlarda da çok güçlü bir şekilde yarınlara yürüyeceğiz. Sporcularımız ve gençlerimizle gurur duymaya devam edeceğiz. Bu bizler için çok önemli bir imkandır. Bu süreçleri yine ortak akılla ve kararlıkla uygulayarak inşallah yarınlara yürüyeceğiz." şeklinde konuştu.

Futbolda altyapıya yönelinmesi gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nasıl daha fazla transfer yaparım, nasıl yabancı oyunculardan alınan vergiler düşer de daha çok yabancı transfer yaparım mantalitesindeki anlayışlar yerine, bundan sonra maliyetleri nasıl düşürürüz, harcamaları nasıl azaltırız ve nasıl altyapıdan daha fazla oyuncu yetiştiririz anlayışını egemen kılmamız lazım. 'İki amatör branşın bütçesini bir oyuncuya veririm.' anlayışının yerine, 'Amatöre, altyapıya nasıl daha çok harcama yaparım.' anlayışını hep birlikte ortaya koymalıyız. Aklın yolu bir; ortak akıl, istişare çok önemli. Bugün bunun için bir aradayız. Bundan sonra yine bir arada olmaya devam edeceğiz. Hem bu süreçte hem de öncesinde sizlerin birlik tablosu ve bu anlamdaki dik duruşunuz, bu mücadeleye olan kararlı ve anlamlı katkılarınız için müteşekkirim."

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 04:16 Kaynak: AA


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