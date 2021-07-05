Üye Girişi
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli yüzücü Defne Taçyıldız'ı tebrik etti - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli yüzücü Defne Taçyıldız'ı tebrik etti

05.07.2021 16:43
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli yüzücü Defne Taçyıldız'ı tebrik etti, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Federasyonundan (FINA) aldığı davetle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan milli yüzücü Defne Taçyıldız'ı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Federasyonundan (FINA) aldığı davetle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan milli yüzücü Defne Taçyıldız'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, daha önce kadınlar 200 metre kelebekte elde ettiği 2.09.37'lik derecesiyle milli yüzücü Defne Taçyıldız'ın, FINA'dan davet alarak Tokyo 2020'ye katılma hakkı kazanması sebebiyle tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında, ay-yıldızlı bayrağımızın ardında yürüyecek neferlerimizin sayısı her geçen gün artarken, milli yüzücümüz Defne Taçyıldız'ın bugün aldığı davet ile havuzda mücadele edecek sporcu sayımızın 10'a ulaşması bizleri mutlu etmiştir. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projemiz ile tüm Türkiye'yi yüzme havuzları ile donattığımız bir dönemde, kendisini izleyen gençlerimize rol model olacak Defne kardeşimin, Tokyo 2020'de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor ve kendisine başarılar diliyorum."

2020 Tokyo Olimpiyatları, Yüzme, Milli, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli yüzücü Defne Taçyıldız'ı tebrik etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti 16:44 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti 16:40 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz 16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 15:44 Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt 15:38 On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu 15:22 Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler 14:32 Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız 14:30 AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız

Son Dakika Haberleri
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
15:57 Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı
15:39 Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti
15:37 On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt
15:21 Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu
Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir         
16:48
Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil         
16:42
Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı         
16:14
Tosuncuk'un 80 metrekarelik evi görüntülendi Tosuncuk'un 80 metrekarelik evi görüntülendi         
15:55
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu         
15:25
Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek         
14:44
Evlenen arkadaşlarına 50 metre uzunluğunda 5 TL'lik banknot taktılar Evlenen arkadaşlarına 50 metre uzunluğunda 5 TL'lik banknot taktılar         
14:31
Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı         
13:32
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Hazar Denizi'ndeki şiddetli patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi Hazar Denizi'ndeki şiddetli patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi         
09:28
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 17:01:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli yüzücü Defne Taçyıldız'ı tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement