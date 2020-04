Bakan Kasapoğlu, Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcularla görüştü - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sürecin pek çok gelişmiş ülkeye göre daha başarılı bir şekilde yönetildiğini belirterek, "Dayanışma içinde bu günlerin üstesinden geleceğiz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcularla video konferans yoluyla görüştü. Bakan Kasapoğlu, görüşmede korona virüs salgınına ilişkin alınan tedbirler ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Paralimpik sporculara hitaben "Sizleri özledik" diyen Bakan Kasapoğlu, "Bu süreç geçtikten sonra hep birlikte buluşacağız, hasbihal edeceğiz, sevinçlerimizi paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyanın korona virüs salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Zor bir süreci tüm dünya olarak yaşıyoruz, bunu hissediyoruz. Hamdolsun ülke olarak her zaman, zor anlardaki dayanışmamız, birliğimiz ve beraberliğimiz, herkese örnek olacak nitelikte. Gerek bu sürecin başarıyla yönetilmesi gerekse halkımızdaki bilinç ve bu sürece verilen destek çok mühim bir tabloyu ortaya koyuyor. Bundan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

"Birlik beraberlikle bu sürecin üstesinden geleceğiz"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin sağlık ve diğer alanlardaki altyapısının güçlü olduğuna değinerek, "Ülkemizin sağlık altyapısı ve diğer konulardaki altyapısı sayesinde, Cumhurbaşkanı'mızın son 18 yılda ortaya koyduğu vizyonun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Sağlık altyapısı, hastanelerimiz, hekimlerimiz, diğer sağlık çalışanlarımız ve dev sağlık yatırımları, ne kadar gerekli, ne kadar vizyoner bir icraat anlayışının olduğunu ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu. Bu süreçte bakanlık yurtlarının önemine değinen Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Türkiye'nin dört bir yanında, ilçelere kadar olan yurtları şu anda çok önemli bir hizmeti ifa ediyorlar. Son 18 yıldaki vizyoner bakış açısı ve güçlü liderliğin etkilerinin böyle zamanlarda ne kadar güçlü bir şekilde çıktığını gözlemliyorum. Hamdolsun ülkemiz, pek çok gelişmiş olarak addedilen ülkelerin önünde daha başarılı bir şekilde bu süreci yönetiyor. Millet olarak hep birlikte dayanışma gücümüzle, birlik beraberlikle bu sürecin üstesinden geleceğiz. Buna inanıyoruz."

"Sizler her zaman bizim göğsümüzü kabartan arkadaşlarımızsınız"

Bakan Kasapoğlu, paralimpik oyunlarına kota alan sporcuların bu süreçte daha güçlü çıkacağına inandığını söyledi. Paralimpik sporcuların uluslararası organizasyonlarda başarılı olacağına inandığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Sizler her zaman bizim göğsümüzü kabartan arkadaşlarımızsınız. Engelleri aşan arkadaşlarımız olarak sizinle gurur duyduğumu her zaman ifade ediyorum. Bir kez daha bu süreçte gösterdiğiniz tavır ve asil duruş nedeniyle sizleri tebrik ediyorum. İnşallah bu süreçten daha güçlü çıkacak inançta ve fiziksel hazırlık nedeniyle dinamizmde olan arkadaşlarımızsınız. Sizlerin yine uluslararası organizasyonlarda ve paralimpik oyunlarda bizi gururlandıracağınıza inanıyoruz" şeklinde görüş belirtti.

"Sizin lugatınızda vazgeçmek yok"

Vatandaşlara 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' çağrısını yenileyen Bakan Kasapoğlu, "Yaşadığımız süreçte 'Evde kal' anlayışımız gereği, izolasyon mantığı gereği evlere yönelik bir platform da kurduk. 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' anlayışıyla birtakım fiziksel aktiviteleri halkımıza öneriyoruz. Sizlerin bu anlamdaki desteği bizler için çok önemli. Sizlere bu desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, paralimpik sporcuların her birisinin ayrı bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Sizlerin, sizden daha fazlası olduğunu, her biriniz birer bayrak olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Bu gücünüzü, inancınızı ve motivasyonunuzu lütfen muhafaza edin. Sizin lugatınızda yılmak, yorulmak, vazgeçmek, pes etmek yok. Bu yüzdendir ki bu zorlu süreçte, başta gençlerimiz olmak üzere halkımızın sizlerin rehberliğine ihtiyacı var. Halkımızla sizi köprü gibi buluşturmanın sorumluluğunu hissediyoruz. Halkımızla enerjinizi paylaşmanızı istirham ediyorum. Bu süreçte güzel ve pozitif şeylere, sizlerin güler yüzüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Sizler güler yüzünüz ve aydınlık çevrenizle bizler için umut ve gurur vesilesi olmaya devam edeceksiniz."

"Oyunların ertelenmesini asla kayıp olarak görmüyoruz"

Bakan Kasapoğlu, Tokyo Paralimpik Oyunları'nın bir yıl ertelenmesini kayıp olarak görmediklerini söyledi. Paralimpik sporculardan endişeye ve karamsarlığa kapılmamalarını isteyen Bakan Kasapoğlu, "Paralimpik Oyunları'nın ertelenmesini asla kayıp olarak görmüyoruz. Tokyo için uzun zamandır çok ciddi gayret gösteriyorsunuz. Buna bizzat şahidim. Bu erteleme sonunda sizlerin emekleri zayi olmayacaktır. Daha çok madalya ve daha üstün performansla bu süreci taçlandırmak için ek süre olduğunu ifade etmek istiyorum. Hiçbir endişeye, karamsarlığa kapılmamanızı sizlerden istirham ediyorum. Önümüzdeki yıl daha güçlü bir şekilde ülkemizi, şanlı bayrağımızı ve milletimizi hep birlikte temsil edeceğiz" ifadelerini kulandı. "Sağlık, her şeyin başında geliyor" diyen Bakan Kasapoğlu, "Tüm insanlığın bu ortak amaç etrafında toplandığı bu günlerde bizler şanlı ve öncü ecdadın torunları olarak, öncü gençler olarak bu süreci tamamlayacağız. Sizlerin de toplumun rol modeli sporcular olarak öncü bir şekilde bu süreci yöneteceğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Türkiye'nin diğer ülkeler gibi olmadığını yine hep birlikte görüyoruz"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin diğer ülkelerden ayrıştığını belirterek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Herkesin bu süreçte birbirine ihtiyaç duyduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin diğer ülkeler gibi olmadığını yine hep birlikte görüyoruz. Bizler, millet olarak mazlumu koruyan, şefkati, merhameti ve adaletiyle lider olan bir milletiz. Bunlar, bizim doğal hayatımızın akışında, ruhunda var. Sizler bu kardeşliği, bu dostluğu, bu dayanışmayı tüm dünyaya en güçlü şekilde duyuracaksınız. Özellikle sporun ruhunda olan dostluk, centilmenlik, kardeşlik anlayışıyla yine sizlerin öncülüğünde sporu tabana yayma anlayışımızı daha da yukarıya taşıyacağız."

"Ne ihtiyacınız varsa biz her daim buradayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği önemi hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuyla uluslararası anlamda ciddi bir altyapımız var. Bu çerçevede tesisleriyle, sporcu profiliyle hem nitelik hem de nicelikte çok ciddi mesafeler kat ettik. İnşallah, bu mesafelerin en güzelini de sizlerle Tokyo'da ortaya koyacağız" şeklinde konuştu. Bakan Kasapoğlu, zorlu günlerin geçeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün sizlerle fiziki anlamda bir arada olmak isterdim ama inşallah yine bir araya geleceğiz. Her zorluğu en güçlü şekilde atlattığımız gibi yine sizlerin moral ve motivasyonuyla atlatacağız. Lütfen evlerde olduğumuz bu zaman diliminde yine zamanı verimli kullanmanızı istirham ediyorum. Ne ihtiyacınız varsa bizler her daim buradayız. Bu zorlu süreçte yanınızdayız. Gerek ben, gerek çalışma arkadaşlarım, camia olarak sizler için varız. Hizmet anlayışımızda bu, bizler için gurur ve önemli bir heyecan kaynağı. İnşallah daha güçlü motivasyonla bu süreci atlatacağız. Federasyonlarımızla, antrenörlerimizle, kulüplerimizle, arkadaşlarınız ve bizlerle lütfen iletişimi güçlü tutun."

"Sporcu kahramanlarımız olarak gelecek nesillere örnek olacaksınız"

"Fiziksel mesafeler var ama yürekler ve kalpler arasında mesafelerin olduğuna hiçbir zaman inanmam" diyen Bakan Kasapoğlu, "Bizim yüreklerimiz millet olarak bir çarpıyor. Güçlü iletişimimiz her zamankinden daha yukarıda olacaktır. Kaygıyı, stresi size söylememe gerek yok. Sizler bunu sporcular olarak çok iyi yönetirsiniz. Bu süreçler geçecek ve geride bizim bu konuda tecrübelerimiz kalacak. Sizler, her zamanki gibi bu süreçte destan yazan kahramanlar olarak tarihe geçeceksiniz. Sizler bizim yüz akımız, her zaman gururlandığımız kardeşlerimiz, sporcu kahramanlarımız olarak tarihte en güzel şekilde yarınların nesillerine örnek olacaksınız. Lütfen kendinize dikkat edin" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Kasapoğlu, yaşanan karantina sürecinde paralimpik sporculara, Gençlik ve Spor Bakanlığının çıkardığı kitaplardan hediye edeceğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota kazanan milli sporcuların görüşlerini ve isteklerini dinledi.

