Bakan Kasapoğlu, Trabzon'a yapılacak yatırımları açıkladı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Trabzon'a yapılacak yatırımları açıkladı

11.03.2021 17:11
Bakan Kasapoğlu, Trabzon'a yapılacak yatırımları açıkladı, System.String[]

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon'a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon'a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı. Kasapoğlu, "Fitness salonlarından gençlik merkezlerine, basketbolda 10 bin pota kapsamına kadar Trabzonumuza armağan edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binada gerçekleşen protokol töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, "Bugün günlerden Trabzon. Tarihin, kültürün, tabiatın şehri Trabzon. Trabzon Tüm halkıyla gençliğin enerjisini iyi şekilde ortaya koyan herkesin gıptayla baktığı halka sahip bir şehir. Sadece futbol değil, Pek çok branş, pek çok spor alanına hep iddiası olan, herkesin bu konuda ilgisinin en üst düzeyde olduğu bir spor şehri. Trabzonumuz adına yeni yatırımları, yeni çalışmaları birlikte addedeceğiz. Trabzon'un tümünü kuşatan bir protokolü hep birlikte addedeceğiz. Tüm yatırımlarımızın Trabzonumuz için, halkımız, değerli gençlerimiz ve kadınlarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"GENÇLERİMİZİ YARINLARA HAZIRLAMA ÇABASINDAYIZ"Bakan Kasapoğlu, yarınlar için üretmeye devam edeceklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:   "Türkiye hem tarihsel geçmişi hem de olmuş olduğu konum gereği ile her anlamda bugüne kadar mücadele ortaya koymuştur. Gençlerimizi bu doğrultuda yarınlara daha güçlü, daha donanımlı hazırlamak adına her alanda ortaya koyulan imkanı, bakanlık olarak her gün daha fazlasını üretme ve gençlerimizi yarınlara hazırlama çabasındayız. Dinamik ve bununla birlikte heyecanı, inancı, umudu olan halkımız için bütün bölgelerdeki, illerdeki, ilçelerdeki olduğu gibi Trabzonumuza da ne yapsak az. Halkımız her şeyin en iyisine ve güzeline layık. Biz beraber olduğumuz müddetçe, aynı doğrultuda, aynı yöne el ele verdikçe Allah'ın izniyle bugüne kadar hiçbir kötü emel sahibi olanlar başarılı olamadıkları gibi, bundan sonra da bizi yıkmayacaklar, bizim yarınlara olan güçlü yürüyüşümüze engellemeyecekler. Biz onlara inat yine el ele vererek, geçlerimiz için, sporcularımız için, güçlü yarınlarımız için üretmeye devam edeceğiz.""SPORA ERİŞİMİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Trabzon'a yapılacak yatırımları sıralayan Bakan Kasapoğlu, "Bugün pek çok yeni tesisin imzası var. Bunların içerisinde fitness salonlarından gençlik merkezlerine, basketbolda 10 bin pota kapsamına kadar Trabzonumuza armağan edeceğiz. Devasa yatırımlarımız var. Özellikle bir kaçını vurgulamak istiyorum. Trabzon'da gençlik merkezi olamayan ilçemiz kalmayacak dedik. 7/24 çalışmasını arzu ettiğimiz tüm imkanlarımızı inşallah yine bugün imza attığımız attığımız gibi tüm halkımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı işin içine hızlı bir şekilde almayı arzu ediyoruz. Az önce Trabzon Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi Sporcu Performans Merkezi, ülkemizin yine en önemli merkezlerinden bir tanesi olacak. Tabii ki Trabzon tüm halkıyla spora ilgisi en yüksek sevilerde olan illerimizden bir tanesi. Bu manada da bizim 'kadın odaklı spor' politikamız Trabzon için ayrı bir önem taşıyor. Ben bu noktada da inanıyorum ki kadınların spora daha çok erişeceği, onların ihtiyaçları, istedikleri doğrultusundaki yeni çalışmaları ile birlikte gençleriyle, tüm yaş gruplarıyla birlikte spora olan erişimi hep birlikte güçlendireceğiz. Sporu tabana yaymak, Bakanlığımızın en önemli politikalarından bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Trabzon'a yapılacak yatırımları açıkladı
Bakan Kasapoğlu, Trabzon'a yapılacak yatırımları açıkladı
Bakan Kasapoğlu, Trabzon'a yapılacak yatırımları açıkladı
Bakan Kasapoğlu, Trabzon'a yapılacak yatırımları açıkladı

Mehmet Kasapoğlu, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Trabzon'a yapılacak yatırımları açıkladı - Son Dakika Spor


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