Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor Kulübü'nü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 2019-2020 Sezonu 58'inci Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor Kulübü'nü kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve bordo mavili camiayı tebrik ediyorum."