Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Türk Bayrağı Hassasiyetiyle Takdir Toplayan Selen Gündüz ile Buluştu

Bakan Kasapoğlu, Türk Bayrağı Hassasiyetiyle Takdir Toplayan Selen Gündüz ile Buluştu

36 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazandığı turnuvada, ay-yıldızlı bayrakla kürsüde gösterdiği hassasiyetin ardından büyük takdir toplayan Milli Tekvandocu Selen Gündüz ile bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Türk Bayrağı Hassasiyetiyle Takdir Toplayan Selen Gündüz ile Buluştu, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazandığı turnuvada, ay-yıldızlı bayrakla kürsüde gösterdiği hassasiyetin ardından büyük takdir toplayan Milli Tekvandocu Selen Gündüz ile bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda madalya seremonisinde 2. sıradaki İranlı sporcunun kendi bayrağını Türk bayrağının önünde açmasını nazik bir şekilde engelleyen Gündüz'ü gösterdiği milli hassasiyetten dolayı tebrik etti.

Milli sporcuya Türk Bayrağı hediye eden Bakan Kasapoğlu, şampiyonluk hikayesini ve madalya kürsüsünde yaşananları Selen Gündüz'den dinledi. Milli tekvandocunun ay-yıldızlı bayrakla gösterdiği milli hassasiyetin kendilerini duygulandırdığını belirten Kasapoğlu, milli sporcunun söz konusu davranışıyla birçok gence örnek olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Selen Gündüz'ün gelecek yıllarda ay-yıldızlı bayrak ile başta olimpiyat oyunları olmak üzere birçok organizasyonda başarıyla temsil edeceğine yürekten inandığını söyledi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:23 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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