Bakan Kasapoğlu: "Türk sporu şehitlerimiz için tek yürek oldu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: 'Türk sporu şehitlerimiz için tek yürek oldu' - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Türk sporu şehitlerimiz için tek yürek oldu"

6 saat önce

Spor camiası, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca yapılan hain saldırıda şehit olan Mehmetçik için kenetlenirken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türk sporu, şehitlerimiz için tek ses ve tek yürek oldu.

Bakan Kasapoğlu:

Spor camiası, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca yapılan hain saldırıda şehit olan Mehmetçik için kenetlenirken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türk sporu, şehitlerimiz için tek ses ve tek yürek oldu." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm spor tesisleri ve stadyumlar Türk bayrakları ile donatılırken, sporcular, müsabakalara 'Başımız sağolsun' pankartlarıyla çıktı.

Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulan karşılaşmalarda sporseverler, ay-yıldızlı bayraklarla şehitleri saygıyla andı.

Bakan Kasapoğlu, şehitler anısına tüm spor camiasının birlik ve beraberlik mesajı verdiğini söyledi.

Türk sporunun böylesine hassas bir dönemde kenetlenmesinin önemini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla ve minnetle yaşatmaya devam edeceğiz. Sporcularımız başta olmak üzere Türk sporunun bütün paydaşlarına gösterdikleri hassasiyet, birlik ve beraberlik için şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:48 Kaynak: AA
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