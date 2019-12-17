Bakan Kasapoğlu, Türk ve Suriyeli gençlerin fotoğraf sergisinin açılış törenine katılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Türk ve Suriyeli gençlerin fotoğraf sergisinin açılış törenine katılacak - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu, Türk ve Suriyeli gençlerin fotoğraf sergisinin açılış törenine katılacak

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk ve Suriyeli gençlerin çektiği fotoğraflardan oluşan "Gelecek Hayalleri Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katılacak.

Bakan Kasapoğlu, Türk ve Suriyeli gençlerin fotoğraf sergisinin açılış törenine katılacak, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk ve Suriyeli gençlerin çektiği fotoğraflardan oluşan "Gelecek Hayalleri Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF Türkiye Temsilciliği ortaklığıyla yapılan serginin açılışının yarın İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Ara Güler Sergi Salonu'nda Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla yapılacağı belirtildi.

Açılışta UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, İranlı fotoğraf sanatçısı Reza Deghati ve IGA İstanbul Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'nun yer alacağı ifade edildi.

Geçen yıl başlatılan "Gençlerin Gözünden Projesi" kapsamında İstanbul, İzmir ve Gaziantep'ten yaşları 11-18 arasındaki 30'u Suriyeli, 30'u Türk toplam 60 gence fotoğraf eğitimi verildiği bildirildi.

Reza Deghati ve yerel eğitmenlerden oluşan bir ekibin, Türk ve Suriyeli çocukları dört ay boyunca görüntülerle öykü anlatma sanatının incelikleriyle buluşturduğu aktarıldı.

Serginin, "Gençlerin Gözünden Projesi"ne katılan Türk ve Suriyeli gençlerin fotoğraflarıyla onların düşlerini ve yaşadığı gerçekliklerini yansıtmayı amaçladığı kaydedildi.

İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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