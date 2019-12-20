Bakan Kasapoğlu, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası açılış törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası açılış törenine katıldı - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası açılış törenine katıldı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nın açılış törenine katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası açılış törenine katıldı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nın açılış törenine katıldı.


Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılış konuşmasında güreşin ata sporu olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bu heyecanı sizlerle paylaşıyor olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Güreş herhangi bir spor değil, güreş bizim ata sporumuz. Güreş bizim geleneğimiz, aynı zamanda geleceğimiz. Özellikle ben güreşin sporumuzun en önemli saç ayaklarından biri olması vesilesiyle bizde ayrı bir yeri olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Pek çok sporcumuzla tüm dünyaya varan bir ünün olması bizleri sevindiren bu tablo, yeni jenerasyonun heyecan ve inançla yetişmesi bizler için mutluluğu ortaya koyuyor. Biz güreşimizin geçmişte olduğu gibi geleceğinin de parlak olduğunu görüyorum. Bu tabloda emeği olan herkese, sporcu, teknik ekip, yönetici ve ailelere teşekkür ediyorum. Güreş olimpiyat tarihinde en başarılı olduğumuz branş. En büyük sevinçlerimizi bu minderde yaşıyoruz. Güreşçilerimizle çok daha fazla gurur duyacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.


"Yaşar Doğu ideallerini ortaya koymuştu biz de bu ideallerin peşinde olacağız"


2020 Tokyo Olimpiyatlarının önemine değinen Bakan Kasapoğlu, "Şu ana kadar 4 kotamız var, kota müsabakaları da devam ediyor. Ben gerek bu şampiyonada gerek kota sürecinde tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Güreş toplumun her alanında rol model olacak insanları yetiştirmesinde önemli bir branş. Güreşçilerimizin, pehlivanlarımızın kahramanlıklarıyla büyüdük, onlarla gurur duyduk. Bunu bakanlık olarak, federasyon olarak yarınlara çok güçlü bir şekilde taşıyacağız. Yaşar Doğu ideallerini ortaya koymuştu biz de bu ideallerin peşinde olacağız, gençlerimizi yetiştirmek için çabamızı ortaya koyacağız. Spor futboldan ibaret değildir. Sporumuz da gerek futbol gerek diğer branşlar her biri ayrı önemli. Spor demek, sağlık demek. Sporu tabana yayma adına her federasyonumuzla, kulüplerimizle, yerel yönetimlerimizle çok daha güçlü iş birlikleri ortaya koyacağız" diyerek konuşmasını sonlandırdı.


Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, konuşmanın ardından Bakan Kasapoğlu'na plaket takdim etti.


Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası açılış törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın katıldı. - ANKARA

Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:42 Kaynak: İHA
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