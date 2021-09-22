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Bakan Kasapoğlu: "Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip. Adeta dünyanın en modern, en rekabetçi otel zincirleriyle... - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip. Adeta dünyanın en modern, en rekabetçi otel zincirleriyle...

22.09.2021 18:46

- Bakan Kasapoğlu: "Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip. Adeta dünyanın en modern, en rekabetçi otel zincirleriyle rekabet eder durumdayız" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Yalana, abartıya, iftiraya, çarpıtmaya her zamanki gibi yine bu konuda...

- Bakan Kasapoğlu: " Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip. Adeta dünyanın en modern, en rekabetçi otel zincirleriyle rekabet eder durumdayız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

"Yalana, abartıya, iftiraya, çarpıtmaya her zamanki gibi yine bu konuda da başvurmaktadırlar. Biz inanıyoruz ki iftara atanlar, yalan söyleyenler bunların içerisinde boğulacaklardır"

ANKARA - Türkiye'nin öğrenci yurtları bakımından oldukça yüksek standartlara sahip olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip. Adeta dünyanın en modern, en rekabetçi otel zincirleriyle rekabet eder durumdayız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son günlerde öğrenci yurtlarıyla ilgili meydana gelen iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Ankara'daki Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda yaptığı açıklamada, ülkenin dört bir yanından yurtlara gelen öğrencileri aile sıcaklığıyla karşılamaya hazır olduklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Bu görmüş olduğunuz yurtlarda bir emek var. Gayret var, alın teri var. Pandemi sonrası tüm illerimizde, ilçelerimizde bu vatanın evlatlarını birer aile sıcaklığıyla karşılamaya da hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Bu kapasiteyi her geçen gün daha yukarıya taşımanın gayretindeyiz"

Türkiye'deki öğrenci yurtlarının modernliğine değinen Bakan Kasapoğlu, "Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip. Adeta dünyanın en modern, en rekabetçi otel zincirleriyle rekabet eder durumdayız. Bunu göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Konfor bakımından, çalışma imkanları bakımından, temizlik bakımında, güvenlik bakımından, her alanda yüksek standartlara sahibiz. Eğitim hizmetini bir ihracat kalemi olarak sunan ülkelere baktığımızda bu hizmetin, bu standartta, bu seviyede, bu kapasitede, hiçbir şekilde olmadığını görüyoruz. O yüzden altyapımız ve bu çerçevede ortaya çıkan hizmet Türkiye için bir iftihar, gurur tablosudur. Bu kapasiteyi her geçen gün daha yukarıya taşımanın gayretindeyiz. Bunun inancıyla gerek bakanlık olarak gerek hükümet olarak el ele vermiş bir şekilde çalışıyoruz. Bu altyapıyı, bu çalışmayı, bu güzel tabloyu kimsenin istismarına, karalamasına hiçbir şekilde müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Bu aziz vatanın kıymetli evlatları için her daim ortaya koymaya devam edeceğiz"

Ülkedeki yurtlarda 700 bini aşkın öğrencinin yaşadığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Yurtlarımızdan faydalanan 720 bin öğrenci var. 2002 - 2021 arasında 190'dan 768'e yükselen yurt sayısı var. Bir yandan eskiyen yurtları, modernize edilmesi gereken yurtları, deprem ve benzeri koşulları nedeniyle acilen yeniden yapılması gereken yurtları yapıyoruz. Bir yandan da ülkemizin her bir köşesine kadar bu standartlarda yurtlarımız var. Durmayacağız, duraksamayacağız, tereddüt etmeyeceğiz ve bu çıtayı, bu standartları gençlerimiz için, bu aziz vatanın kıymetli evlatları için her daim ortaya koymaya devam edeceğiz. 2017 - 2018 döneminde başvuran öğrencilerimizin yüzde 90'ını yurtlarımıza yerleşmiş. 2018 - 2019'da yüzde 89, 2019 - 2020'de yüzde 88, 2021 - 2022'de yeni bir süreç başlattık ve o süreç geçen hafta tamamlandı ve yerleştirmelerimiz geçen hafta başladı" dedi.

"Bu hafta 35 bin yedek yerleştirme yaptık"

Gençlerin, devlet ve hükümet güvencesi altında olduklarını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Dataları, verileri bilmeden farklı şekilde ortaya koyanlar, bildiği halde kötü niyetle istismar edenler, 8 milyon öğrenci üzerinden bu yurt konusunu belli bir amaçla kötü bir şekilde algıyla milletimizi kandırmaya çalışanlar çok iyi bilsinler ki, her bir gencimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olma bilinciyle devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır. Bu yıl da pandemi sonrası aldığımız başvurularla inanıyoruz ki geçtiğimiz yılda ki oranlara, yerleştirmelerde inşallah hızlı bir şekilde geleceğiz. Her bir öğrenci başvuruyor. Başvuran öğrencilerin bir kısmı kazandığı halde kaydını yaptırmıyor. Bu sayı bu yıl 35 bin oldu. Gençlerin bu alandaki tercihleri il il, ilçe ilçe takip ediyoruz. O yüzden yedek yerleştirmelerimiz var. Bu hafta 35 bin yedek yerleştirme yaptık. Yarın yine yedek yerleştirmelerimiz olacak. İnanıyoruz ki geçtiğimiz yıllardaki bu kapasiteyi en güzel şekilde yakalayacağız. Her bir gencimizi bu anlamda sadece barınma değil. Kahvaltısı ve bir öğün yemeği de dahil olmak üzere her ay beslenme yardımımızı 570 liraya çıkardık" ifadelerini kullandı.

"İftara atanlar, yalan söyleyenler bunların içerisinde boğulacaklardır"

Konuyla ilgili ortaya gerçeği yansıtmayan iddiaları atanlara da seslenen Kasapoğlu şunları dedi:

"Bu gerçeklerin yıllardır en güzel şekilde ve bu sürecin en güzel şekilde yönetilmesine rağmen maalesef bu konuyu istismar ede muhalefet anlayışı bu manada kendilerinin gerçek yüzünü ortaya koyması açısında bir kara tabloyu sergilemektedir. Yalana, abartıya, iftiraya, çarpıtmaya her zamanki gibi yine bu konuda da başvurmaktadırlar. Biz inanıyoruz ki iftara atanlar, yalan söyleyenler bunların içerisinde boğulacaklardır. Bu meseleleri biz çözeriz diyenler, Kılıçdaroğlu, 8 milyon öğrenci üzerinden yapmış olduğu algı çalışmasında biz bunu 1 yılda hallederiz diyor. Yurtlar ve yatırımlar yaptığımız bazı iller ve ilçelerdeki belediyelerin bazı muhalefete ait. İnanın bir belediyenin iki yıldır yapmış olduğumuz 4 bin kapasiteli yurdun fosseptiğini, atık suyunu dahi bağlayamadığını özellikle ifade etmek isterim. Bırakın yurt yapmayı, bırakın yurt yapmayı, bırakın kapasite artırmayı, bırakın bu standartlarımızı aziz gençlerimize sunmayı, bir yurdun su sistemini, atık suyunu dahi çözmekten acizler. Bu yüzden onlara diyoruz ki; gölge etmeyin.

Bakan Kasapoğlu: Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip. Adeta dünyanın en modern, en rekabetçi otel zincirleriyle...
Bakan Kasapoğlu: Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip. Adeta dünyanın en modern, en rekabetçi otel zincirleriyle...
Bakan Kasapoğlu: Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip. Adeta dünyanın en modern, en rekabetçi otel zincirleriyle...
Bakan Kasapoğlu: Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip. Adeta dünyanın en modern, en rekabetçi otel zincirleriyle...

Mehmet Kasapoğlu, Pandemi, Türkiye, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: 'Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip. Adeta dünyanın en modern, en rekabetçi otel zincirleriyle... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu: "Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip. Adeta dünyanın en modern, en rekabetçi otel zincirleriyle... - Son Dakika
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