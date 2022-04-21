Bakan Kasapoğlu: "Türkiye dünyanın umudu bir ülke" - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, " Türkiye'nin, çıtayı yukarı taşıma ve bu anlamda her geçen gün her alanda olduğu gibi hem gençlikte hem de sporda daha önde olma gibi vizyonu var." dedi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Bakan Kasapoğlu, Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Kasapoğlu, Erzurum'un özel bir şehir olduğunu söyledi.

Erzurum'un gençlik ve spor alanında değer verilen bir şehir olduğunu bildiren Kasapoğlu, "Bugüne kadar gençlik ve spor yatırımları konusunda Erzurum'u nasıl daha yukarı taşırız diye mücadele verdik ve bundan sonra da çaba katmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Gençlerimiz bizim umudumuz"

Kasapoğlu, Erzurum'daki spor altyapılarını farklı noktalara taşıdıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Kış sporlarında artık Erzurum bir marka şehir ve önümüzdeki yıl okul sporlarıyla ilgili uluslararası spor organizasyonunu şubatta Erzurum'da gerçekleştireceğiz. Erzurum, her şeyin en güzeline ve iyisine layık. Gençlerimiz bizim umudumuz. Gerek Gençlik Merkezlerimiz gerekse de gençliğe olan desteklerimiz Erzurum'da hızla devam edecek. Türkiye'nin dört bir yanında yurtlarımız 750 binden fazla öğrencimizi yuva sıcaklığıyla bağrına basıyor. Yurt alt yapımızdan Gençlik Merkezi alt yapısına, Gençlik Merkezinden gençlik kamplarına kadar çalışmalarımız ilçe sathında da devam edecek."

Türkiye'nin amaçlarından bahseden Kasapoğlu, "Türkiye'nin, çıtayı yukarı taşıma ve bu anlamda her geçen gün her alanda olduğu gibi hem gençlikte hem de sporda daha önde olma gibi vizyonu var. Biz de bu vizyona layık olmak için bugüne kadar olduğu gibi işbirliklerimizi gerek yerel yönetimlerimizle gerekse diğer kurumlarla bir sinerji oluşturma mantığıyla devam ettireceğiz." diye konuştu.

"Türkiye dünyanın umudu bir ülke"

Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye sadece Türkiye'nin değil dünyanın umudu bir ülke ve bu noktada da bu kutlu yürüyüşümüze sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Kadrolarla, Cumhur İttifakıyla inşallah 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarımız için durmadan ve yorulmadan omuz omuza devam edeceğiz. Bu çerçevede 2023 seçimleri önümüzdeki en önemli hedeflerimizden bir tanesi."

Kasapoğlu, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Abdurrahman Gazi Kız Öğrenci Yurduna geçti.

Girişte öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Kasapoğlu, öğrencilerle sıraya girerek yemeğini alıp iftarını yaptı.

Kasapoğlu daha Palandöken ilçesine bağlı Yenişehir'de esnafı ziyareti ederek çay içti.