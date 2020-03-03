Bakan Kasapoğlu: Türkiye gelecek hedeflerine yürürken en büyük güvencemiz gençlerimizdir

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Lider Ülke Türkiye Genç Gönüllüler Buluşması'na katıldı. Kasapoğlu, "Yirmi milyonu aşan genç nüfusumuzla Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. Bugün Türkiye emin adımlarla gelecek hedeflerine yürürken en büyük güvencemiz yine gençlerimizdir" dedi.

Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen organizasyonda, Bakan Kasapoğlu gönüllülük esasına vurgu yaparak, "Gönül demek Yunus Emrenin, Mevlana'nın, Abdulkadir Geylaninin, Ak Şemsettinin, Eşrefoğlu Ruminin, Hacı Bayramı Velimin ayak izini sürmek demektir. Gönül demek merhamet ve adalet, hak ve hakkaniyet demektir. Batı uygarlığı 'insan insanın kurdudur' diyor. Biz ise insanı yaratılmışların en seçkini olanı olarak görüyor, insana hürmeti esas alıyor, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor, halka hizmeti hakka hizmet sayıyoruz" dedi.

"BİZ BİR GÜÇ UYGARLIĞININ DEĞİL GÖNÜL MEDENİYETİNİN EVLATLARIYIZ"

Bakan Kasapoğlu, 'Biz her bir insanı dürülmüş bir kainat olarak, kainatın özeti olarak görüyoruz' diyerek, "Biz bir güç uygarlığının değil bir gönül medeniyetinin evlatlarıyız. Yaratılanı yaratandan ötürü hürmete layık görüyor, O yaratmış diye seviyoruz. İnsana hizmet etmeyi de, hayatını kolaylaştırmayı kendimiz için şeref sayıyoruz. Bu anlayışta kula kulluk yok, kibir ve gurur yok. Bu anlayışta başkasına tahakküm yok, zulüm yok. Bu anlayış, bu inanç bu düşünce bütün toplumsal ilişkilerde adaleti ve merhameti esas almaktır, elindekini paylaşmaktır, nerede kırık bir gönül varsa onu onarmaktır" diye konuştu.

"TÜRKİYE GENÇ BİR ÜLKE"

Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Yirmi milyonu aşan genç nüfusumuzla Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. Bu ülkemiz için korunması gereken bir imkan. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde belediye başkanlığından bu yana gerçekleştirdiğimiz atılımlarda genç nüfusumuzun dinamizmi büyük rol oynamıştır. Bugün Türkiye emin adımlarla gelecek hedeflerine yürürken en büyük güvencemiz yine gençlerimizdir. Bugünkü dünyada, gençlerimizin bilimle, sanatla, teknolojiyle geleceğe hazırlanması büyük bir önem taşıyor. Bakanlık olarak ana görevlerimizden biri, gençlerimizi bu zorlu geleceğe hazırlamak olarak görüyor, bu konuda yoğun çalışmalar yapıyoruz. 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etmiştik, 2019 yılı içinde yaptığımız çalışmalarla çıtayı belli bir seviyeye yükselttik. 2019 bitti diye bu defteri kapatacak değiliz, aksine bundan sonra her yıl bu çıtayı daha da yükseklere taşıyacağız. Buradan Önder ve Genç Önder Başkanı, yönetimi, temsilcileri olmak üzere bu buluşmada emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları

-Bakan Kasapoğlu'ndan plaket takdimi

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