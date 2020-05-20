Bakan Kasapoğlu: "Türkiye koronavirüse karşı dünyaya örnek gösterilen bir mücadele veriyor" - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Türkiye koronavirüse karşı dünyaya örnek gösterilen bir mücadele veriyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerle birlikte, bakanlık yurtlarında kalan vatandaşlar ve yurt personeli için, 81 ilde koronavirüsle mücadeleyi sembolize eden bir ağaç dikim çalışması başlattıklarını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerle birlikte, bakanlık yurtlarında kalan vatandaşlar ve yurt personeli için, 81 ilde koronavirüsle mücadeleyi sembolize eden bir ağaç dikim çalışması başlattıklarını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bakanlığımıza bağlı yurtlarımızda misafir ettiğimiz vatandaşlarımız ve fedakar personelimiz için, 81 ilimizde verilen mücadeleyi sembolize eden bir ağaç dikim çalışması başlattık." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlarda kalan öğrenciler ve gençlik merkezlerinde görevli gençlik liderleri ile birlikte 1919 fidan dikimi gerçekleştirdi.

Ankara Elmadağ'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait fidan dikim alanında '1919 Fidan' dikimi etkinliğinde konuşan Bakan Kasapoğlu, bu yıl koronavirüsle mücadele şartları dolayısıyla bayramları biraz daha kısıtlı şartlarda yaşamak zorunda kaldıklarını kaydederek, "Bütün dünyayı etkileyen böyle kritik bir pandemi sürecinde insanlarımızın sağlığı açısından alınan bu tedbirler hayati öneme sahip. İftiharla ifade edeyim ki, Türkiye bu süreci dünyaya örnek gösterilen bir mücadele başarısıyla sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

"Başarıya giden yolda öğrenci yurtlarımız, son derece kritik bir sorumluluk üstlenmiştir." diyen Bakan Kasapoğlu, "Ülkemize giriş yapan vatandaşlarımız için uyguladığımız 14 günlük karantina süreci için öğrenci yurtlarımız, bu süreçte bütün vatandaşlarımızın yuvası olmuştur. Süreç içerisinde pek çok unutulmaz anı biriktirdik. Misafirlerimizden pek çok teşekkür ve tebrik mesajları aldık. Elbette yurtlardaki başarının mimarları, çalışkan, fedakar personelimizdir. Buradan her birine selamlarımı, bütün milletimiz adına teşekkürlerimi gönderiyorum." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, bugünleri 'unutulmaz' kılma ve buradaki tecrübelerin layıkıyla geleceğe taşınması amacında olduklarını belirterek, "O nedenle yurtlarda misafir ettiğimiz vatandaşlarımız ve fedakar personelimiz için, 81 ilimizde verilen mücadeleyi sembolize eden bir ağaç dikim çalışması başlattık. Yurtlarımızın bahçelerine ve belirlediğimiz alanlara fidan dikimlerimizi başarıyla sürdürüyoruz. Bu çalışmamız, salgın günlerinin anısı olarak gelecek nesillere aktarılmış bir miras olacaktır." şeklinde konuştu.

81 bin ağacı toprakla buluşacak

Bakan Kasapoğlu, fidan dikimi etkinlikleri çerçevesinde toplamda 81 bin ağacı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Söz konusu etkinliğin Ankara ayağını gerçekleştirmek üzere gençlerle bir araya geldiklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Burada, inşallah milli mücadelemizin 101. yılına da atıfta bulunarak 1919 adet fidanı, hep birlikte toprakla buluşturacağız. Lokasyon olarak da milli mücadelemizin başladığı ilimiz Samsun'a bir selam göndermek adına, Samsun yolu üzerinde bulunan bu noktayı seçtik. İnsanımıza bereket, gençlerimize gelecek olsun." ifadelerini kullandı.

"Tabiatı korursak kendimizi, geleceğimizi de korumuş oluruz"

Konuşmasını Dede Korkut'un bir sözüyle sürdüren Bakan Kasapoğlu, "Dede Korkut ne güzel söylemiş; 'Ağaç ağaç der isem sana, üzülme ağaç, Mekke ile Medine'nin kapısı ağaç, Erlerin şahı Ali'nin düldülünün eğeri ağaç, Şah Hasan ile Hüseyin'in beşiği ağaç...' İnsan tabiatın parçasıdır. Tabiatı korursak kendimizi, geleceğimizi de korumuş oluruz. Ona zarar verirsek, yine kendimize zarar vermiş oluruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda misafir edilen vatandaşlara selam gönderen Bakan Kasapoğlu, gençlerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 06:50 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: 'Türkiye koronavirüse karşı dünyaya örnek gösterilen bir mücadele veriyor' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu Şirket satın alma vaadiyle kandırılan G.Saray eski başkanı Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldı Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum 19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali Mert Hakan Yandaş, "Galatasaray benim hayalim" diyerek Fenerbahçe'yi reddetti Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti 17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim
2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor 2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor         
01:00
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı         
00:31
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı         
00:27
Ali Babacan'dan yeni partiler için Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?         
00:09
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı         
00:04
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı         
00:03
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı         
23:51
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı         
23:38
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti         
23:32
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi         
23:32
Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı         
23:26
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor         
23:14
DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yerine geçmeye çalışan Abdulnasır Kardaş yakalandı DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yerine geçmeye çalışan Abdulnasır Kardaş yakalandı         
23:06
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu         
23:02
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı         
22:52
İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı         
22:50
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti         
22:24
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti         
22:17
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar         
22:15
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir         
21:59
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir         
21:58
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı         
21:34
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak         
21:33
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı         
21:27
"Berberiz, tıraş etmeye geldik" deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar         
21:25
Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı         
21:16
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor         
21:12
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz         
21:10
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir         
21:03
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 01:21:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu: "Türkiye koronavirüse karşı dünyaya örnek gösterilen bir mücadele veriyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]