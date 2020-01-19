Bakan Kasapoğlu, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına katıldı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına katıldı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gençlerle fotoğraf çektirmesi Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasının yapıldığı salon Şampiyonaya katılanlar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun görüntüsü Bakan Kasapoğlu'nun konuşması Bakan Kasapoğlu'nun...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gençlerle fotoğraf çektirmesi

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasının yapıldığı salon

Şampiyonaya katılanlar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun görüntüsü

Bakan Kasapoğlu'nun konuşması

Bakan Kasapoğlu'nun satranç oynayanların yanına gelmesi ve beraber satrançta hamle yapmaları

Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına katıldı

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:11 Kaynak: AA
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