Bakan Kasapoğlu, Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi'nin Ziyaret Etti
48 dakika önce
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi ve tokalaşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi'ne gelişi ve ziyaretinden detaylar GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Olimpiyat...
- Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi ve tokalaşması
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Türkiye
Olimpiyat Hazırlama Merkezi'ne gelişi ve ziyaretinden detaylar GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi'nin ziyaret etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:23 Kaynak: AA
Termometrelerin Eksi 35'i Gördüğü İlçede Tilki Donarak Telef Oldu
Yalova'da Kurulacak Güneş Panelleri, Üretilecek Enerji Bakımından Dünyanın En Güçlüsü Olacak
Ekranlara Geri Dönmeye Hazırlanan Murat Başoğlu, Düşmanlarına Gözdağı Verdi: Uykuları Kaçsın İstiyorum
AK Parti Milletvekili, Bugüne Kadar Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı