Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi'nin Ziyaret Etti

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi'nin Ziyaret Etti

48 dakika önce

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi ve tokalaşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi'ne gelişi ve ziyaretinden detaylar GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Olimpiyat...

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi ve tokalaşması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi'ne gelişi ve ziyaretinden detaylar GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi'nin ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:23 Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Güncel
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