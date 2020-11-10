Vali Yerlikaya: "İstanbul'un gücünü tüm dünya görsün istiyoruz" - Son Dakika

Vali Yerlikaya: "İstanbul'un gücünü tüm dünya görsün istiyoruz"

10.11.2020 18:32

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ile 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix 2020 için incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ile 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix 2020 için incelemelerde bulundu.

Kurtköy'deki İstanbul Park Pisti'nde organizasyona ilişkin bilgiler alan ve incelemeler yapan Bakan Kasapoğlu, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Vali Yerlikaya: İstanbul'un gücünü tüm dünya görsün istiyoruz
Vali Yerlikaya: İstanbul'un gücünü tüm dünya görsün istiyoruz
Vali Yerlikaya: İstanbul'un gücünü tüm dünya görsün istiyoruz
Vali Yerlikaya: İstanbul'un gücünü tüm dünya görsün istiyoruz

Mehmet Kasapoğlu, İstanbul Valisi, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya: 'İstanbul'un gücünü tüm dünya görsün istiyoruz' - Son Dakika


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