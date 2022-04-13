Bakan Kasapoğlu: "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu: "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"

13.04.2022 16:44
Bakan Kasapoğlu: "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda yapılan ödül törenine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda yapılan ödül törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu, "Ülkemiz her yönüyle tarihiyle, coğrafyasıyla birbirinden kıymetli insanlarıyla cennet vatan. Türkiye'nin gerek spor ülkesi olması noktasında gerekse spor turizmi noktasında hak ettiği noktaya gelmesi için el birliğiyle çalışıyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının

ödül töreninin ardından yaptığı açıklamada, spor ülkesi olma yolunda Türkiye'nin önemli başarılar elde ettiklerini, spor turizmi yolunda da emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Bugün Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 57.'sinin hemen hemen ortalarına geldik. Manisa Spil etabını tamamladık. Hakikaten her zamanki gibi heyecan dolu mücadele dolu, ülkemizin güzelliklerini, zenginliklerini gözler önüne seren bir organizasyon ve başarıyla yürüyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Federasyonumuza, ilgiyle, sıcaklıkla sporcuları bağırlarına basan halkımıza minnettarız. Türkiye spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok ciddi aşamaları kat ettik. Devrim niteliğinde çalışmaları gerçekleştirdik. Hem branşlaşmada hem sporun tabana yayılmasında ve özellikle tesis altyapısında çok ciddi gelişmeler oldu. Bunların sonuçlarını hep birlikte görüyoruz. Tokyo, uluslararası şampiyonalarda ve sadece birkaç branşta değil pek çok branşta rekabet gücümüz var. Bunlardan biri de bisiklet. Bisiklet teşvik ettiğimiz ve halkımızın da ilgi gösterdiği bir spor. Gerek kulüpler, gerek altyapı. Konya'da Türkiye'nin ilk olimpik Veledromunu tamamladık. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. Ciddi bir yatırım. İnşallah yarının şampiyonlarını yetiştireceğiz. Bir yandan yeni sporcular yetişiyor bir taraftan yetenekleri tarıyoruz. Artık tesadüfe bırakmadan tamamen bilimsel verilere bakarak, işbirlikleriyle bunu gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz her yönüyle tarihiyle coğrafyasıyla birbirinden kıymetli insanlarıyla cennet vatan. Bodrum'da başladı pazar günü ve İstanbul'da tamamlanacak. Bu cennet vatanın her alanda hak ettiği noktaya gelmesi için el birliğiyle çalışıyoruz. Spor turizmi çalışmalarımızdan ve branşlaşma çalışmalarımızdan ciddi sonuçlar alıyoruz. Pazar günü 57.'si düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ödül törenini İstanbul'da Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde gerçekleştireceğiz" dedi.

"1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÜLKEMİZİN VİZYON ESERLERİNDEN BİRİ"

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda kısa bir süre önce açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsünden geçecek olmasını değerlendiren Kasapoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü ülkemizin bu anlamda vizyon eserlerinden bir tanesi. Bu turun Çanakkale Köprüsü ile özdeşleşmesi ve bir ilkin gerçekleşmesi de ayrı bir heyecan. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun uzun yıllar boyunca hem ilkleri gerçekleştirmeye hem sporun birleştiren ruhuyla insanları bir araya getirip kaynaştırmaya devam edecektir"

(Sadık Cangel - Aykut Yeniçağ/İHA)

Bakan Kasapoğlu: Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor
Bakan Kasapoğlu: Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor
Bakan Kasapoğlu: Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor
Bakan Kasapoğlu: Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

YORUMLAR
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının kazananı Sepulveda oldu Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının kazananı Sepulveda oldu Bakan Kasapoğlu: Pek çok branşta kalitemiz, rekabet gücümüz var Bakan Kasapoğlu: Pek çok branşta kalitemiz, rekabet gücümüz var

Mehmet Kasapoğlu, Bisiklet, Türkiye, Manisa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: 'Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor' - Son Dakika


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