Bakan Kasapoğlu: Türkiye'yi Spor Turizminde Marka Haline Getireceğiz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'yi spor turizminde bir marka haline getirmek için ne gerekiyorsa sabırla özveriyle çok çalışarak, hayata geçireceğiz" dedi.





GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'yi spor turizminde bir marka haline getirmek için ne gerekiyorsa sabırla özveriyle çok çalışarak, hayata geçireceğiz" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Antalya'da 'Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'nın açılışına katıldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen fuar, ANFAŞ EXPO Center'da gerçekleştirildi. 'Spor turizm' temasıyla düzenlenen fuara, 165 ülkeden 6 binin üzerinde alım heyeti bekleniyor. Fuarda 50 binin üzerinde ikili iş görüşmesiyle turizm ekonomisine 30 milyar liralık katkı sağlanması amaçlanıyor.



Fuarın, Türkiye'nin sosyal, coğrafi, tarihi ile kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak ve bu sayede turizmdeki ağırlığı artırabilmek için önemli kapı açtığını anlatan Bakan Kasapoğlu, sağlık turizminde Türkiye'nin ağırlığının her geçen gün arttığını vurguladı. Kasapoğlu, Türkiye'nin, sağlık turizminde öncü ülkelerden biri olma hedefine doğru emin adımlarla yürüdüğünü söyledi. Spor turizmi noktasında da önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayan Kasapoğlu, turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması konusunda büyük ilerleme sağlandığını kaydetti.



'YATIRIMLARI VE TANITIMLARI ARTIRACAĞIZ'



Türkiye'nin yaz turizminde, sağlık ve kültür turizminde olduğu gibi spor turizminde de ağırlığını artırdığına dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Yatırımları ve tanıtımları artıracağız. İnşallah Türkiye'yi spor turizminde bir marka haline getirmek için ne gerekiyorsa sabırla özveriyle çok çalışarak, hayata geçireceğiz. Bu seneki organizasyonumuzun ana teması 'spor turizmi'. Sizler, bu alanda iş görüşmeleri gerçekleştirmek ve Türkiye'nin mevcut potansiyelini gözlemlemek üzere dünyanın birçok yerinden ülkemize geldiniz. Bizim için sporun ekonomik, sosyal ve ticari değerlerinin yanında ülkeler arasındaki ilişkileri de geliştiren, iyileştiren anlamı var. İnsanlar arasındaki hoşgörünün ve insan sevgisinin sağlanmasında sporu, etkili bir araç olarak görüyoruz. Sporun birleştirici ve dönüştürücü etkisinin, sadece kendi gençlerimiz arasında değil, bütün dünya insanları nazarında güçlü olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.



'EN İYİ SPOR TESİSLERİNE SAHİP ÜLKELERDEN BİRİYİZ'



Türkiye'de 2002'ye kadar spor tesisi sayısı 1575'ken, 2002'den sonra başlatılan tesisleşme hamlesiyle bugün sayının 3 bin 500'lerin üzerine çıktığını anlatan Kasapoğlu, şunları söyledi:



"Bugün geldiğimiz noktada; dünyanın en iyi, teknik ve altyapı bakımından en etkili spor tesislerine sahip ülkelerinden biriyiz. Gerçekleştirdiğimiz spor tesisi devrimi neticesinde çok ülkeli büyük spor organizasyonları, her branşta hazırlık kampları ve hazırlık turnuvaları organizasyonları için aranan ülke haline geldik. Türkiye'nin iklim özelliklerinin de bütün spor dalları için son derece elverişli olmasını ayrıca büyük bir avantaj olarak görüyoruz. Antalya, İzmir, Erzurum, Trabzon, Mersin, Samsun başta olmak üzere hemen hemen bütün şehirlerimizi, bütün branşların istek ve taleplerine cevap verecek niteliklerle donattık. Sporda ortaya koyduğumuz bu ivmelenme, önümüzdeki süreçte de devam edecek. Ekstrem spor turizminin de branş ve bölge açısından çeşitlendirilmesi noktasında çalışmalarımız sürüyor."



MARKALAŞLAMA VE PAZARLAMA



Spor turizminde markalaşma ve pazarlamanın önemine de değinen Kasapoğlu, şöyle konuştu:



"Spor turizmi noktasında perspektifimiz, uluslararası eksende tesisleriyle imkanlarıyla teknolojisiyle iklimiyle coğrafyasıyla başarılar ortaya koyan bir Türkiye inşa etmektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'ye spor turizmi yönünden, yurt dışından doğru bilgi akışının sağlanması ve etkili pazarlama ve branding faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için çok önemli adımlar atmaya hazırlanıyoruz. Bunların başında, gelişmiş spor ülkelerinde kuracağımız Gençlik ve Spor Ataşelikleri geliyor. Bildiğiniz gibi bakanlığımızın yurt dışı teşkilatı ile ilgili çalışmalarda son dönemece girdik. Öte yandan bakanlığımız bünyesinde bir de Spor Turizmi Birimi kurmaya hazırlanıyoruz. Spor Turizmi Birimimiz ile Yurt Dışı Teşkilatımız; ülkemizdeki spor tesislerimizin tanıtımını ve etkili bir şekilde yurtdışında pazarlanmasını sağlayacak. Bakanlığımız ile organizatörler ve spor kulüpleri arasındaki koordinasyonu kesintisiz ve eksiksiz olarak karşılayacak. Yaz ve kış turizminde olduğumuz gibi kültür turizminde olduğu gibi son yıllarda ivmelenen sağlık turizminde olduğu gibi spor turizminde de potansiyelimizi en doğru şekilde kullanmaya gayret edeceğiz."



Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu da Antalya'nın, Türkiye'de turizmin başkenti, ülkenin misafir odası olduğunu söyledi. Antalya'nın 'deniz- kum- güneş' üçlemesini, turizm faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdiğini anlatan Vali Karaloğlu, kentte turizmi çeşitlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Antalya'nın çok sayıda ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını vurgulayan Karaloğlu, "Bizim amacımız sağlık, spor ve alternatif sporları geliştirerek Antalya'daki turizm sezonunu 12 aya yaymak. Bizim sezonumuz mayıs ayında başlayıp ekim ayı sonuna kadar. Bunu 12 aya yayarsak Antalya'ya gelen 14 milyon yabancı sayısını, 2023 yılı hedefi olan 25 milyon sayısına çıkarabiliriz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, fuardaki stantları gezdi. Kasapoğlu, daha sonra Türkiye Judo Federasyonu ile Uluslararası Judo Federasyonu arasındaki 'Okullarda Erken Yaşta Judo Eğitimi Projesi'nin imza törenine katıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Kasapoğlu'nun detay görüntü



-Katılımcıların detay görüntüsü



-Kasapoğlu'nun konuşması



-Kasapoğlu'nun fuarı gezerken görüntüsü



-Detaylar



Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)



- Antalya

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