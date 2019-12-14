Bakan Kasapoğlu, UEFA'nın "asker selamı" soruşturmasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, UEFA'nın 'asker selamı' soruşturmasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, UEFA'nın "asker selamı" soruşturmasını değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli futbolcuların 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa maçlarında gol sevinci sırasında "asker selamı" vermesiyle ilgili UEFA'nın soruşturmasına ilişkin "UEFA'nın soruşturma kararının bir hükmünün...

Bakan Kasapoğlu, UEFA'nın

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli futbolcuların 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa maçlarında gol sevinci sırasında "asker selamı" vermesiyle ilgili UEFA'nın soruşturmasına ilişkin "UEFA'nın soruşturma kararının bir hükmünün olmadığını düşünüyorum." dedi.

Bakan Kasapoğlu, CNN Türk'te yayınlanan "Hafta Sonu" programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, milli futbolcuların asker selamı vererek Mehmetçiğe duydukları sevgi ve saygıyı ortaya koyduklarını belirtti.

"Asker selamı, bizim birliğimizin bir göstergesidir." ifadesini kullanan Kasapoğlu, "UEFA'nın soruşturma kararının bir hükmünün olmadığını düşünüyorum. Bu karar, spordaki başarımızın önüne geçebilecek bir karar değildir. Ülkemize karşı çifte standart uygulanıyor. Merak ediyorum, Almanya gibi diğer ülkelerin sporcularına nasıl yaptırımlar uygulanacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemizin olimpiyatlar için hazır olduğunu düşünüyorum"

Sportif tesisleşmede Türkiye'nin yaşadığı süreci "devrim" olarak nitelendiren Kasapoğlu, öncelikli branşlara da dikkati çekerek ana gündemlerinin atletizm, cimnastik ve yüzme olduğunu belirtti.

Olimpiyat oyunlarında Türkiye'nin ev sahibi olarak değerlendirilmemesinin siyasi sebepleri olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Sporun gerçek anlamına uygun olmayan yaklaşımlar oldu. Ev sahipliği taleplerimiz bu bağlamda kabul edilmedi. Ev sahipliği yapan diğer ülkelerle kıyaslandığında bize verilmemesi için hiçbir gerekçe yok. Ülkemizin o dönemde de şimdi de olimpiyatlar için hazır olduğunu düşünüyorum. Biz ülke olarak her türlü organizasyonu karşılayabilecek seviyedeyiz."

"Spor turizminin ekonomik getirisi büyük"

Spor turizmine yönelik çalışmalarla ilgili de bilgi veren Kasapoğlu, Türkiye'nin büyük potansiyeli olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Spor Turizmi Çalıştayı" düzenlediğini hatırlatan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Ülkemizde bir tarafta kış turizmi diğer tarafta su altı sporlarının yapılabildiğini görüyoruz. Bu potansiyeli çok daha verimli değerlendirmek için spor turizmini çok daha yukarılara taşıyacağız. Spor turizminin ekonomik getirisi büyük."

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deneme amacıyla başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor
Almanlar mağlubiyeti hazmedemiyor: Erdoğan'ın takımına yenildik Konutta KDV ve tapu harcı indiriminde son 15 gün Bayburt'ta Zehra Erdemir'i bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı!

Son Dakika Haberleri
20:55 İstanbul'da köprü çıkışında yangın - Son Dakika
20:54 Libya ile 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması' Meclis'e sunuldu - Son Dakika
20:53 'Kadınlar silahlansın' tartışmasında kadınlardan bireysel silahlanmaya tepki - Son Dakika
20:53 15 temmuz şehitler köprüsü'nde otomobil yangını - 2 - Son Dakika
20:46 Isparta'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika
18:30 Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 20:57:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu, UEFA'nın "asker selamı" soruşturmasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]