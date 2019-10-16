Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu: "(UEFA'nın kararı) Bir hata yapacaklarını sanmıyorum"
Son Dakika Politika Bakan Kasapoğlu: '(UEFA'nın kararı) Bir hata yapacaklarını sanmıyorum'

Bakan Kasapoğlu: "(UEFA'nın kararı) Bir hata yapacaklarını sanmıyorum"

17 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA'nın A Milli Futbol Takımı'na yönelik soruşturmasına ilişkin, "Akla uygun olmaz. Bir hata yapacaklarını sanmıyorum" dedi.

Bakan Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA'nın A Milli Futbol Takımı'na yönelik soruşturmasına ilişkin, "Akla uygun olmaz. Bir hata yapacaklarını sanmıyorum" dedi.


Bakan Kasapoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde UEFA'nın A Milli Futbol Takımı'na yönelik soruşturmasına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. Kasapoğlu, UEFA'nın kararına ilişkin, "Akla uygun olmaz. Bir hata yapacaklarını sanmıyorum" dedi. - ANKARA

A Milli Futbol Takımı, Mehmet Kasapoğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:18 Kaynak: İHA
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