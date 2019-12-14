Bakan Kasapoğlu: UEFA'nın kararı yok hükmündedir - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: UEFA'nın kararı yok hükmündedir - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu: UEFA'nın kararı yok hükmündedir

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CNN Türk'te yayınlanan 'Hafta Sonu' programının konuğu oldu.

Bakan Kasapoğlu: UEFA'nın kararı yok hükmündedir, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CNN Türk'te yayınlanan 'Hafta Sonu' programının konuğu oldu. Bakanlığın çalışmaları ve spor gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, Euro 2020 elemelerinde A Milli Takım oyuncularının verdiği "asker selamı" üzerine UEFA'nın soruşturma açtığını hatırlatırken, "UEFA'nın kararı yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

Milli oyuncuların asker selamı ile Mehmetçiğimize olan sevgi ve saygılarını ortaya koyduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Asker selamı, bizim birliğimizin bir göstergesidir. UEFA'nın soruşturma kararının bir hükmünün olmadığını düşünüyorum. Bu karar, spordaki başarımızın önüne geçebilecek bir karar değildir. Ülkemize karşı çifte standart uygulanıyor. Merak ediyorum, Almanya gibi diğer ülkelerin sporcularına nasıl yaptırımlar uygulanacak" dedi.

"ÖNCELİKLİ BRANŞLARIMIZ ATLETİZM, CİMNASTİK VE YÜZME"

Sportif tesisleşmede Türkiye'nin yaşadığı süreci devrim olarak nitelendiren Bakan Kasapoğlu, öncelikli branşlara da dikkat çekerek ana gündemlerinin atletizm, cimnastik ve yüzme olduğunu söyledi. Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin ev sahibi olarak değerlendirilmemesinin siyasi sebepleri olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Sporun gerçek anlamına uygun olmayan yaklaşımlar oldu. Ev sahipliği taleplerimiz bu bağlamda kabul edilmedi. Ev sahipliği yapan diğer ülkelerle kıyaslandığında bize verilmemesi için hiçbir gerekçe yok. Ülkemizin o dönemde de şimdi de olimpiyatlar için hazır olduğunu düşünüyorum. Biz ülke olarak her türlü organizasyonu karşılayabilecek seviyedeyiz" diye konuştu.

"SPOR TURİZMİNİN EKONOMİK GETİRİSİ BÜYÜK"

Spor turizmine yönelik çalışmalarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Spor turizmine yönelik önemli bir çalışmamız var. Spor Turizmi Çalıştayı düzenledik. Ülkemizin spor turizmi için çok büyük bir potansiyeli var. Ülkemizde bir tarafta kış turizmi yapılırken diğer tarafta su altı sporlarının yapılabildiğini görüyoruz. Bu potansiyeli çok daha verimli değerlendirmek için spor turizmini çok daha yukarılara taşıyacağız. Spor turizminin ekonomik getirisi büyük."


Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:16 Kaynak: DHA
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