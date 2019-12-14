Bakan Kasapoğlu: "UEFA'nın soruşturma kararı yok hükmündedir" - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: 'UEFA'nın soruşturma kararı yok hükmündedir' - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu: "UEFA'nın soruşturma kararı yok hükmündedir"

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA'nın asker selamı ile ilgili soruşturması için, "UEFA'nın soruşturma kararının bir hükmünün olmadığını düşünüyorum.

Bakan Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA'nın asker selamı ile ilgili soruşturması için, "UEFA'nın soruşturma kararının bir hükmünün olmadığını düşünüyorum. Bu karar, spordaki başarımızın önüne geçebilecek bir karar değildir. Ülkemize karşı çifte standart uygulanıyor. Merak ediyorum, Almanya gibi diğer ülkelerin sporcularına nasıl yaptırımlar uygulanacak" dedi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Milli oyuncuların asker selamı ile Mehmetçiklere olan sevgi ve saygılarını ortaya koyduğunu belirten Kasapoğlu, "Asker selamı, bizim birliğimizin bir göstergesidir. UEFA'nın soruşturma kararının bir hükmünün olmadığını düşünüyorum. Bu karar, spordaki başarımızın önüne geçebilecek bir karar değildir. Ülkemize karşı çifte standart uygulanıyor. Merak ediyorum, Almanya gibi diğer ülkelerin sporcularına nasıl yaptırımlar uygulanacak" şeklinde konuştu.


"Öncelikli branşlarımız atletizm, cimnastik ve yüzme"


Sportif tesisleşmede Türkiye'nin yaşadığı süreci devrim olarak nitelendiren Kasapoğlu, öncelikli branşlara da dikkat çekerek ana gündemlerinin atletizm, jimnastik ve yüzme olduğunu belirtti. Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin ev sahibi olarak değerlendirilmemesinin siyasi sebepleri olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Sporun gerçek anlamına uygun olmayan yaklaşımlar oldu. Ev sahipliği taleplerimiz bu bağlamda kabul edilmedi. Ev sahipliği yapan diğer ülkelerle kıyaslandığında bize verilmemesi için hiçbir gerekçe yok. Ülkemizin o dönemde de şimdi de olimpiyatlar için hazır olduğunu düşünüyorum. Biz ülke olarak her türlü organizasyonu karşılayabilecek seviyedeyiz" diye konuştu.


"Spor turizminin ekonomik getirisi büyük"


Spor turizmine yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin büyük bir potansiyeli olduğunu belirterek, "Bizim spor turizmine yönelik önemli bir çalışmamız var. Spor Turizmi Çalıştayı düzenledik. Ülkemizin spor turizmi için çok büyük bir potansiyeli var. Ülkemizde bir tarafta kış turizmi yapılırken diğer tarafta su altı sporlarının yapılabildiğini görüyoruz. Bu potansiyeli çok daha verimli değerlendirmek için spor turizmini çok daha yukarılara taşıyacağız. Spor turizminin ekonomik getirisi büyük" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
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