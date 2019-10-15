Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu: "UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet...
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: 'UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet...

Bakan Kasapoğlu: "UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet...

19 dakika önce

Bakan Kasapoğlu: "UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum.

Bakan Kasapoğlu:

Bakan Kasapoğlu: "UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum."

Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:24 Kaynak: AA
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