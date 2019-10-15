Bakan Kasapoğlu: "UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum."

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Türkiye'de oynanacak Devler Ligi finali ile ilgili UEFA'dan açıklama: Yaptırım için erken