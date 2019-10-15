Bakan Kasapoğlu: "UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet...
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Bakan Kasapoğlu: "UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:24 Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu: "UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum."
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