Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu: "Ülkemizin en büyük cevheri, en büyük hazinesi gençliğimizdir"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün ülkemizin en büyük cevheri, en büyük hazinesi gençliğimizdir." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nin açılışında yaptığı konuşmada şehrin medeniyetle, medeniyetin de şehirle neredeyse eş anlamlı kavramlar olduğunu belirterek, "Medeniyetin mahiyeti, düzeyi her şeyden önce şehrin yüzüne yansır ve orada görünür. Bilindiği üzere şehir sadece maddi bir varlıktan, altyapıdan, zorunlu hayat alanlarından, bina ve yollardan ibaret değildir. Her şehrin bir ruhu vardır ve o şehrin sakinleri o ruhu kendi iç dünyalarında hissederler. Toplumsal huzur ve refah da şehrin o ruhuna aidiyet sayesinde sağlanır. Kültürel değerler şehre yansımıyor, şehir farklılıkları kucaklamıyorsa o şehir cüsse olarak büyümüş de olsa şehir hüviyetini kazanamamıştır." diye konuştu.

Kadim medeniyetlerden bugüne miras kalan şehirlerin insanlık tarihi boyunca insanın medeniyet yolculuğunu da anlattığını dile getiren Kasapoğlu, "Bu anlamda Anadolu baştan başa bir hazinedir. Diyarbakır surlarından İstanbul surlarına, Asos'tan Aspendos'a, Efes'ten Selçuk'a, Ayasofya Camisinden Divriği Camisine, İznik'ten Sille'ye dünya kültür mirasının en muhteşem eserleri Anadolu'nun kadim şehirlerindedir." ifadelerini kullandı.

"Yarınki dünyada yarınki Türkiye'yi temsil ettiğimizin bilincindeyiz"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin gençlerinin Anadolu'daki büyük insanlık mirasının bilincinde olduğunu ve dünyaya bu noktadan baktığını söyledi.

Zamana ve mekana bakışın felsefe, dünya görüşü, estetik zevk gerektirdiğini dile getiren Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanım, iftiharla arz ederim ki bugün ülkemizin en büyük cevheri, en büyük hazinesi gençliğimizdir. Açtığınız, genişlettiğiniz yolda bütün imkan ve kaynaklarımızla gençliğimizin hizmetindeyiz. Gençlerimizin şehirlerimize sahip çıkması, şehirlerimizin de gençliğin ihtiyaç ve taleplerini öncelemesi birinci meselemizdir. Yarınki dünyada yarınki Türkiye'yi temsil ettiğimizin bilincindeyiz. Bu bilinci yükseltmek ve gençliğin gözündeki ışığı göstermek için huzurunuzdayız." dedi.

"Genç Dostu Şehirler" araştırma projesinin bu amaçla hayata geçirilmiş bir çalışma olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Bu projeyle eğitim, kültür, sanat, spor, gönüllülük ve sivil toplum gibi şehirlerde gençlerimizin ihtiyaç ve taleplerine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizin her şehrinde 'Genç Dostu Şehir' anlayışının yerleştirmeyi ve geliştirmeyi hedefliyoruz. Gençlerin katılımıyla şekillenen bu çalışmanın, onların hayat kalitesini artırmak üzere çok önemli bir zemin oluşturacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

"Zatıalinizin güçlü liderliğinde son 19 yılda her alanda reformlar gerçekleştirdiğimiz gibi, belediyecilik alanında da büyük atılımlara imza attık. Her fırsatta 'AK Parti'nin temeli, belediyecilik hizmetidir' diyerek bu konuya vermiş olduğunuz önemi en güçlü şekilde vurguladınız. Şahsınızın İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan gelen yönetim prensiplerinin genele yayılmasıyla birlikte yerel yönetimler alanında çok önemli bir değişim yaşandı. Belediyelerimizin bu dönemdeki başarılı çalışmalarıyla, belediyeciliğin niteliği ve standartları yeniden belirlendi. Attığımız bu adımın daha çok mutluluk ve huzur getirmeye vesile olmasını, şehir ve gençliği medeniyet yolunda daha çok buluşturmasını diliyoruz. Belediyecilikte teknoloji ve akıllı çözümler vizyonu sizin eseriniz. Tüm kesimleri kapsayan insan odaklı belediyecilik hizmetleri, sizin eseriniz. Bu alanda geliştirdiğimiz bütün projeler gibi bu projemizin referansı da ortaya koyduğunuz vizyondur."

Türkiye Belediyeler Birliği ile iş birliği protokolü

Zirvede, belediyeler arasında düzenlenen gençlik odaklı fikir ve proje uygulama yarışmasının ödül töreninin de yapılacağını ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında iş birliği protokolünün imzalanacağını işaret eden Bakan Kasapoğlu, "İmzalayacağımız bu protokolle gençlere yönelik belediyecilik hizmetlerini güçlendirecek, gençlik faaliyetlerinde belediyelerle bakanlığımız arasındaki koordinasyonu daha üst seviyelere taşıyacağız." diye konuştu.

Protokolle özellikle gönüllülük alanında önemli bir eşgüdüm sağlanacağını vurgulayan Kasapoğlu, "Protokolle birlikte belediyelerimiz, Genç Gönüllüler Platformu'na üye olabilecek ve gönüllü insan kaynağımızla birlikte farkındalık artıcı, ilham verici ve geliştirici projelerde etkin bir şekilde yer alabilecek." dedi.

Protokolle gönüllülük bilincini artırılacağını ve gençleri bu faaliyetlere birlikte teşvik etme fırsatı yakalanacağını ifade eden Kasapoğlu, "Bize vermiş olduğunuz büyük destekten güç alarak 'Genç Dostu Şehirler' vizyonumuzu uygulamaya koyuyor ve bu önemli zirveyi gerçekleştiriyoruz. Tokyo olimpiyatlarında sporcu gençlerimize verdiğiniz büyük destek için bütün sporcular ve sporseverler adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Paralimpik oyunlarında bayrağı taşıyacak sporcularımıza başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.